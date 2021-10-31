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Камалія з доньками відзначають Геловін у костюмах відьом та Гарлі Квінн (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
31 жовтня, 16:44
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Відома співачка поділилася новими світлинами, на яких вона разом зі своїми доньками, що підросли – Арабеллою і Мірабеллою. Дивіться, як виглядають діти зірки
Камалія показала, як з доньками підготувалася до Геловіну
Камалія показала, як з доньками підготувалася до Геловіну / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Образ Гарлі Квінн вже котрий рік залишається одним із найпопулярніших у Геловін. Одна з дочок Камалії, чия мама нещодавно потрапила у ДТП, обрала саме цей популярний костюм для святкування Дня всіх святих.

Інша дочка виконавиці приміряла на себе лук відьмочки в чорній сукні з пишною спідницею. Новими знімками з дівчатками Камалія поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Щасливого Геловіну, – написала у пості Камалія.

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Сама співачка одяглася у все чорне, доповнивши свій геловінський аутфіт золотими прикрасами та halo-короною.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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На цій світлині можна побачити образ Камалії ближче.

Образ Камалії на Геловін / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Раніше ми показували кращі костюми західних селебрітіс, які вони підготували для Геловіну-2021

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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