"Пропащий психопат та терорист!": зірка серіалу Універ розказала росіянам, хто такий Путін

Українська акторка Ганна Кузіна, яка прославилася завдяки ролі Яни Семакіної в "Універі", засудила дії Путіна та подякувала ЗСУ за захист

Анна Кузіна підтримала Україну та засудила Путіна. / Фото: Instagram

Зірки продовжують закликати Путіна забрати свої війська з України та припинити війну. До речі, Максим Галкін один із перших російських знаменитостей, хто пітримав український народ.

Також Ганна Кузіна не змогла промовчати про напад РФ на батьківщину. Акторка зізналась, що отримує чимало гнівних повідомлень від російських шанувальників, які засуджують підтримку України.

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У своєму Instaзверненні до громадян РФ Кузіна наголосила, що росіяни дезінформовані, проте мають знати правду.

Я хочу вам сказати, що Володимир Путін воює в Україні. У 2014 році він розв'язав війну на Донбасі. Зараз вторгся в Україну. І я заявляю, що він військовий злочинець. Він світовий терорист. Те, що він чинить – злочин проти людства, – заявила артистка.

На думку Кузіної, якщо російські та білоруські військові відмовляться йти воювати в Україну, то вдасться уникнути жахливих наслідків для всього людства.

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Я впевнена, якщо солдати із Росії та Білорусі відмовляться йти воювати в Україну, то можна зупинити це. Якщо нічого зараз не робити, все може погано закінчитися для всіх нас, для всього людства. Біля керма Росії пропащий психопат, – наголосила Ганна.

Зі сльозами на очах Кузіна подякувала Збройним силам України за героїзм та врятовані життя українців.

Нагадаємо, 41-річна Ганна Кузіна довгий час працювала в Москві, проте останні роки жила та будувала кар'єру в рідному Києві.

Раніше російський співак Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила. Водночас письменник Борис Акунін пояснив, що у Путіна відбувається в голові.

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