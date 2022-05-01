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Який жаль: рашистка Канделакі образилася на Джолі через її приїзд до України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 10:44
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Тіна Канделакі вирішила прокоментувати приїзд Анджеліни Джолі до Львова
Тіна Канделакі висловилася про Анджеліну Джолі
Тіна Канделакі висловилася про Анджеліну Джолі / Фото: Скріншот з YouTube

Було б дивно, якби у Росії промовчали про приїзд Анджеліни Джолі до України. Звичайно, захоплення у росіян цього не викликало. А решистка Тіна Канделакі взагалі образилася на голлівудську актрису.

Також до телеведучої досі не дійшло, чому Шон Понн та Анджеліна Джолі підтримують Україну.

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Перший раз, коли мене нудить побачивши Анджеліну Джолі. Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі чи Шон Пенн не приїхали до ДНР чи ЛНР? Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію є антигуманістами і просто чудовиськами? – написала Канделакі в Telegram

Тіна Канделакі досі не розуміє, чому россіян не люблять у світі
Тіна Канделакі досі не розуміє, чому россіян не люблять у світі / Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Зазначимо, Тіна Канделакі є шанувальницею "русского мира" і серед тих зірок, хто зомбує росіян. У себе в соцмережах телеведуча розповідає, що в Україні немає війни.

Нагадаємо, західні зірки активно підтримують Україну. Бенедикт Камбербетч надав українській родині свій особняк у Британії. Міккі Рурк закликав Німеччину допомогти Україні зброєю . Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям . Backstreet Boys пожертвують для українців частину доходів зі своїх концертів .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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