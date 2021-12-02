Ксенія Мішина розпочне боротьбу із сексуальним рабством у серіалі "Зломовчання"

Сьогодні, 2 грудня, відзначається Міжнародний день боротьби за відміну рабства. А буквально за тиждень відбудеться прем'єра найочікуванішого українського серіалу сезону, який порушує цю непросту тему – "Зломовчання"

Серіал, з тизером якого вже встигли познайомитись глядачі, 10 грудня ексклюзивно вийде на платформі OLL.TV. Щотижня відкриватиметься доступ до нового епізоду шестисерійного фільму, знятого хорватською компанією Drugi plan та українською Star Media.

Це перший український серіал формату original, створений для стрімінгової платформи. За словами творців, саме завдяки цьому у "Зломовчанні" набагато більше творчої свободи, сміливих сцен та відвертих епізодів, ніж у традиційному українському телеконтенті.

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Якби ми знімали фільм виключно для телебачення, нам не дозволили б показувати стільки куріння, нецензурної лексики, жорстокості та алкоголю, – каже режисер Далібор Матаніч. – Зрозумійте, у нас за сюжетом фігурує багато криміналітету, а вищезазначене – невід'ємна частина його існування. Саме у пошуках цієї свободи багато режисерів переходять у стримінгові сервіси.

/ Фото: прес-служба

У фільмографії хорватського режисера Далібора Матаніча більше 20 картин, що здобули десятки призів, серед яких і нагорода Канського кінофестивалю. Попередній серіал Матаніча "Новини" купив Netflix .

Як кажуть творці, за своєю атмосферою "Зломовчання" нагадує скандинавські детективи. До них відсилатиме холодна кольорова гама кадрів, нещадна неоднозначність персонажів та різкі, як інфаркт, повороти сюжету.

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Головну роль у серіалі виконала Ксенія Мішина. Спеціально для цього акторка освоїла хорватську мову, адже її героїня за сюжетом вже кілька років живе у цій балканській країні. Під час підготовки до зйомок Мішина спеціально їздила до Хорватії, щоб вивчити мову. Як у підсумку відзначили автори фільму, українська зірка настільки точно відтворила вимову та акцент, що місцеві жителі приймали її за свою.

Моя героїня постійно бореться, – розповідає Ксенія Мішина. – Незважаючи на всі випробування та труднощі, які на неї звалюються – у її серці завжди знаходиться місце для благородних вчинків. Знаєте, хоч би якими небезпечними були її зовнішні вороги, її головне завдання – впоратися з самою собою. І через це вона мені дуже імпонує. У роботі над цією картиною було багато викликів. Деколи було дуже непросто. Але думаю, що доля мені піднесла цей проект саме тому, що в мене вистачило здібностей упоратися з ним.

/ Фото: пресслужба

Зйомки проходили у Києві, а також у невеликому хорватському місті Осієк. Останній має гірку славу після сексуального скандалу, який прогримів у минулому десятилітті. Тоді вихованки місцевого дитбудинку заявили, що бізнесмени та спортсмени схиляли їх до проституції. За це з дівчатами розплачувалися мізерними сумами чи парою пачок цигарок. Журналіст Драго Хедл розслідував цю серію злочинів та описав її у своїх репортажах, які прогриміли на всю країну. Проте корумповані політики заблокували розслідування цього скандалу. Отже, журналіст поклав ці події в основу свого художнього роману "Виборче мовчання" (перша частина "Словонської трилогії"). За мотивами цього твору був написаний сценарій "Зломовчання".

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/ Фото: пресслужба

За оцінкою ООН, 260 тис. українців стали рабами в період з 1991 по 2017 роки. Автори серіалу підкреслюють – у ньому показується, як можна уникнути попадання в рабство та описуються долі людей, яких завербували рабовласники.

Герої фільму розмовляють чотирма мовами: українською, російською, хорватською та англійською. OLL.TV надасть можливість дивитися серіал як із цими оригінальними репліками, які супроводжуватимуться субтитрами, так і в українському дубляжі.

Українці стануть першими, хто матиме змогу переглянути серіал. У Хорватії він вийде лише навесні, а в інших країнах – ще пізніше.

Сюжет серіалу "Зломовчання"

Дружина впливового хорватського підприємця та керівниця фонду Romanchenko foundations Ольга дізнається про зникнення своєї племінниці у Києві. Вона вирушає на пошуки дівчини. Слід веде її з Києва до хорватського міста Осієк. За його тихим фасадом орудує мафія, яка займається контрабандою зброї. Ольга знайомиться з місцевим поліцейським Володимиром (Дарко Мілас) та журналістом Стрібором (Горан Богдан), які так само як і вона розслідують подібні зникнення молодих дівчат. Водночас їм вдається з'ясувати, що місцевий криміналітет займається сексуальним рабством, для якого викрадають молодих українок.

/ Фото: прес-служба

Головні ролі у серіалі виконали Ксенія Мішина, Горан Богдан, Дарко Мілас, Віктор Сарайкін, Сандра Лонкарик, Андрій Ісаєнко, Ірина Веренич-Островська, Ігор Гнізділов, Петро Ніневський.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV .

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