Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Скандал з роляті

Мем з Кіану

Гаррі хоче додому

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ксенія Мішина розповіла, як її засудив Костянтин Меладзе: Я почувалася нікчемою

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 14:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська актриса поділилася спогадами про свій перший провальний кастинг та складнощі, які їй довелося подолати на початку кар'єри
Ксенія Мішина згадала неприємний інцидент із Меладзе
Ксенія Мішина згадала неприємний інцидент із Меладзе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Багато років тому Ксенія Мішина, яка розкрила причину розриву з Олександром Еллертом, приїхала до Києва, щоб вступити до театрального університету. Під час підготовки до іспитів вона вирішила взяти участь у кастингу на шоу "Україна сльозам не вірить".

Я йшла всупереч своїм страхам, пігулкам та тонометру. Якщо ви запитаєте, у чому був сенс шоу, я не скажу, але там потрібно було вміти робити все, а я не вміла нічого і щиро не розуміла, що я там роблю, – згадує актриса.

У журі сидів відомий композитор Костянтин Меладзе. Коли він почув, як співає Ксенія, то відразу зупинив її і жорстоко розкритикував.

Реклама

Це було ганебно, і мені про це сказали. Я почувалася нікчемою. На мій танець реакція була така сама, а ось сценка їм сподобалася.

Ксенія Мішина розпочинала кар'єру з участі у телевізійному шоу
Ксенія Мішина розпочинала кар'єру з участі у телевізійному шоу / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Мішиної, тоді журі не поскупилося на різкі висловлювання. Зараз вона розуміє, що це був кастинг, який потім показували на телебаченні, тому вони так грубо відгукнулися про її виступ.

Зрештою актрису все ж таки взяли на проєкт через привабливу зовнішність.

Реклама

Після всієї цієї ганьби я дико розплакалася. Тоді я дізналася, яку силу може мати краса, але в той же момент вирішила, що назустріч мрії я йтиму через професіоналізм і нескінченну роботу над собою, – ділиться знаменитість.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти