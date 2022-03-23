Леся Нікітюк показала, що окупанти зробили з символом тревел-шоу Le Маршрутка (фото)

Фанати засмутились, побачивши, що загарбники зробили з маршруткою, на якій Леся об'їздила ледь не всю Україну

Окупанти обстріляли автобус з Le Маршрутки / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка днями попросила Anonymous включати сирени в Росії, з 2020 року вела тревел-проєкт про Україну. Ведуча разом з командою подорожувала нашою країною та знайомила глядачів із цікавими та маловідомими місцями.

Одним із символів таких подорожей була жовта звичайна маршрутка із незвичайним інтер'єром. Так, всередині транспорт був переобладнаний в затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. Маршуртка була завішана всілякими сувенірами, привезеними із закордонних поїздок Нікітюк, в тому числі африканські маски, сомбреро тощо.

Реклама

І от Леся повідомила, що днями російські окупанти добралися і до цієї відомої маршуртки. Ведуча показала, як виглядає транспорт після обстрілів. Водночас вона заявила, що команда придбає новий автобус, яким вони мандруватимуть відбудованими нашими красивими містами.

Які ж ми буди щасливі коли знімали українське тревел шоу " Le Маршрутка". Сьогодні наша маршрутка така…? Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… в відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і т.д. А почнемо зйомку з Чорнобаївки, – підбадьорила Нікітюк фоловерів.

Підписники зірки засмутились через побачене, але вони вірять у краще і не падають духом:

Реклама

Моя улюблена маршрутка. Моя малеча все передивилась і сказала, що поїдем туди, де була Леська.

Скільки спогадів.

Все відбудуємо і буде краще, ніж будь-коли!

Обов'язково переможемо та відбудуємо.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк закликала фанатів із Росії думати своєю головою. Також ми повідомляли, що ведуча відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!