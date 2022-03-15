Леся Никитюк обратилась к организации Anonymous с просьбой включать сирены в россии

Украинские знаменитости не прекращают использовать свою многомиллионную аудиторию на благо Украины и записывают обращения ко всем возможными мировым организациям. Например, Наталья Могилевская вчера обратилась к Байдену и властям ЕС.
В это же время Леся Никитюк решила пойти другим путем и в своем Instagram призвала на помощь хакеров из Anonymous. Тем самым, которые ранее взломали гостелеканалы в россии.
Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы сирена, которая включается в Украине, автоматически включалась и по всей россии,- попросила в публикации Никитюк.
Комментаторы поддержали идею телеведущей и предложили свои варианты, как лучше подойти к этому вопросу.
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Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
Мы уверены в победе. Всё будет Украина!
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