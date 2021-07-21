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Леся Нікітюк перетворилася в голлівудську діву – 3 шикарних образи (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 15:20
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Блогерка і телеведуча Леся Нікітюк нарешті показала результат фотосесії в латексній сукні. Також зірка одягнула два інших вбрання, що нагадують лялькові
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше ефектно влізла в червоний латексний костюм як Кім Кардаш'ян, захопила шанувальників кадрами нової фотосесії. В Instagram Леся показала знімки, на яких позувала в трьох різних сукнях і попросила шанувальників обрати одне. Зробити це фанатам виявилося непросто.

Леся хоч і любить позувати в ефектних нарядах і експериментувати з образами, вона також часто показує своє повсякденне життя і себе без макіяжу. Акцент на природності й демонстрації натуральної краси перетворилося в глобальний тренд, який підтримали й українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

На одному зі знімків Леся Нікітюк позувала в тому самому латексному вбранні, який нещодавно показувала у себе в Stories. Волосся телеведучої було заплетене в ідеальну гульку.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Інший образ виглядав, навпаки, не зухвалим, а ляльковим і милим. Леся Нікітюк одягнула рожеву міні-сукню, знову продемонструвавши довгі стрункі ноги.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Колеги Лесі Никитюк, Даша Астаф'єва, Катерина Кухар та Наталя Денисенко були в захваті від фотосесії. Шанувальники теж були в захваті та не змогли визначити одне найкраще фото.

В тренді
  • "Усе!"
  • "Лесь, ти?"
  • "Ого, Леся, що це за неймовірна фотосесія. Тупо Голлівуд, бомба ракета!"
  • "Все чудово"

Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:

Раніше Леся Нікітюк в спокусливій міні-сукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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