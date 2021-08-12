Лілія Ребрик зізналася, коли вперше відчула себе незалежною

Зараз Лілія Ребрик – щаслива дружина і мама двох доньок, яка нещодавно позувала в мокрому бікіні, демонструючи струнку фігуру в Болгарії. Але в далекому 2007-му вона ще була незаміжньою. І саме тоді ведуча програми "Ранок з Україною" зважилася взяти свій перший кредит на квартиру:
Мені було 26 років. Пам'ятаю очі тата, шанованої людини, майора тоді ще міліції, в яких був страх, коли я йому про це розповіла. Але це було моє рішення, моя ініціатива, моя ідея. Я сказала, що хочу працювати на своє житло, а не платити комусь в кишеню.
Ведуча зызнаэться, що це була перша залежність від банку, але незалежність внутрішня, дорослість, відповідальність, яка повністю на тобі.
Хоча кредит був і чималий, Лілії вдалося виплатити його раніше терміну. Телезірка каже – він мотивував її працювати і заробляти ще більше:
Першою людиною, який дізналась, що я виплатила кредит, був Андрій (Андрій Дикий, на той момент ще не чоловік Лілії – ред.) Ми тоді якраз танцювали разом. Я була така рада – прийшла на репетицію і розповіла йому, а він порадів за мене.
Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" побачать вражаючі виступи таких зірок, як:
- VERKA SERDUCHKA,
- Олі Полякової,
- Олега Винника,
- NK,
- Наталі Могилевської,
- MONATIK,
- Макса Барських,
- Ірини Білик,
- Артема Пивоварова,
- TAYANNA,
- Павла Зіброва,
- Руслани,
- ALEKSEEV,
- Анастасії Приходько,
- Олі Цибульської,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мірзояна,
- Lida Lee,
- груп DZIDZIO,
- KAZKA,
- "ВВ",
- "Беz обмеження",
- Go A,
- KADNAY.
Дивіться грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня о 17:40 в ефірі каналу "Україна".
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