Лобода приїхала в Україну, щоб презентувати нову пісню (фото)

Артистка приїхала до Києва, щоб презентувати свою нову ліричну пісню Americano . Про це вона розповіла у себе в InstaStories і поділилася фото.
Співачка побувала на радіо NRJ Україна, відвідала радіостанцію "Наше радіо".
Під час інтерв'ю на радіо співачка зустрілася з автором своєї пісні Americano Микитою Кісельовим. Він у себе в соцмережах опублікував відео зустрічі.
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Нагадаємо, цього літа Світлана Лобода вперше за довгий час виступила в Україні . Співачка дала концерт в нічному клубі в Одесі. Світлана Лобода виступила з затримкою в 3,5 години. На концерті вона розповідала шанувальникам про своє українське коріння і про те. що не важливо, в якій країні виступає артист, – їм потрібно пишатися завжди.
Дізнайтеся більше новин про співачку:
- Співачка, яку Лобода звинувачувала в плагіаті номера на російській премії, заявила, що нічого не крала .
- Світлана Лобода вперше розповіла про свого коханого і зазначила, що він далекий від шоу-бізнесу.