Лобода приїхала в Україну, щоб презентувати нову пісню (фото)

Світлана Лобода все частіше приїжджає в Україну. Співачка відвідала кілька українських радіостанцій

Світлана Лобода приїхала в Україну / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Артистка приїхала до Києва, щоб презентувати свою нову ліричну пісню Americano . Про це вона розповіла у себе в InstaStories і поділилася фото.

Співачка побувала на радіо NRJ Україна, відвідала радіостанцію "Наше радіо".

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Під час інтерв'ю на радіо співачка зустрілася з автором своєї пісні Americano Микитою Кісельовим. Він у себе в соцмережах опублікував відео зустрічі.

Нагадаємо, цього літа Світлана Лобода вперше за довгий час виступила в Україні . Співачка дала концерт в нічному клубі в Одесі. Світлана Лобода виступила з затримкою в 3,5 години. На концерті вона розповідала шанувальникам про своє українське коріння і про те. що не важливо, в якій країні виступає артист, – їм потрібно пишатися завжди.

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