LOBODA прилетіла до Одеси, де сьогодні дасть перший за кілька років концерт

Світлана Лобода тривалий час живе і виступає в Росії, а в цьому році співачка вирішила повернутися в Україну з концертом. Її вибір припав на Одесу, звідки її вигнали в 2017-му

Світлана Лобода поділилися фотографією з Одеси / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bicholla

В Одесу Світлана Лобода, яка напередодні випустила новий кліп, прилетіла на приватному літаку минулої ночі. У Instagram співачка показала перше фото, зроблене по прибуттю в місто біля моря.

Реклама

На знімку вона зображена у трапа літака в брючному костюмі молочного відтінку і білому топі.

Прилетіли в улюблене місто! Одеса-мама! Дуже чекаємо на завтра, – йдеться у підписі до фото.

Світлана Лобода прилетіла в Одесу / Фото: instagram.com/bicholla

Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає на закритих вечірках в Україні і на концертах в Росії, отримує російські музичні премії, а недавно брала участь в церемонії нагородження премії телеканалу РУ-ТВ, де звучали пісні про Крим.

Реклама

Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ у Росії / Фото: instagram.com/lobodaofficial

14 серпня відбудеться сольний концерт LOBODA в нічному клубі Одеси IBIZA. Ціна за квитки на її шоу стартують від 1300 до 12000 гривень.

У 2017 році Світлана Лобода повинна була виступати в Одесі, але її концерт зірвали активісти. Тоді біля нічного клубу зав'язалася бійка і на місце прибула поліція, яка застосувала сльозогінний газ у натовпі.

Реклама

Днями в Одесі також пройдуть концерти Ані Лорак. Співачка виступить для української публіки 16 і 17 серпня в клубі ITAKA.

Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет:

Реклама

Ще новини по темі: