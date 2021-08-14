LOBODA прилетіла до Одеси, де сьогодні дасть перший за кілька років концерт

В Одесу Світлана Лобода, яка напередодні випустила новий кліп, прилетіла на приватному літаку минулої ночі. У Instagram співачка показала перше фото, зроблене по прибуттю в місто біля моря.
На знімку вона зображена у трапа літака в брючному костюмі молочного відтінку і білому топі.
Прилетіли в улюблене місто! Одеса-мама! Дуже чекаємо на завтра, – йдеться у підписі до фото.
Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає на закритих вечірках в Україні і на концертах в Росії, отримує російські музичні премії, а недавно брала участь в церемонії нагородження премії телеканалу РУ-ТВ, де звучали пісні про Крим.
14 серпня відбудеться сольний концерт LOBODA в нічному клубі Одеси IBIZA. Ціна за квитки на її шоу стартують від 1300 до 12000 гривень.
У 2017 році Світлана Лобода повинна була виступати в Одесі, але її концерт зірвали активісти. Тоді біля нічного клубу зав'язалася бійка і на місце прибула поліція, яка застосувала сльозогінний газ у натовпі.
Днями в Одесі також пройдуть концерти Ані Лорак. Співачка виступить для української публіки 16 і 17 серпня в клубі ITAKA.
Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет:
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