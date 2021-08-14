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LOBODA прилетіла до Одеси, де сьогодні дасть перший за кілька років концерт

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 08:37
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Світлана Лобода тривалий час живе і виступає в Росії, а в цьому році співачка вирішила повернутися в Україну з концертом. Її вибір припав на Одесу, звідки її вигнали в 2017-му
Світлана Лобода поділилися фотографією з Одеси
Світлана Лобода поділилися фотографією з Одеси / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bicholla

В Одесу Світлана Лобода, яка напередодні випустила новий кліп, прилетіла на приватному літаку минулої ночі. У Instagram співачка показала перше фото, зроблене по прибуттю в місто біля моря.

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На знімку вона зображена у трапа літака в брючному костюмі молочного відтінку і білому топі.

Прилетіли в улюблене місто! Одеса-мама! Дуже чекаємо на завтра, – йдеться у підписі до фото.

Світлана Лобода прилетіла в Одесу / Фото: instagram.com/bicholla

Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає на закритих вечірках в Україні і на концертах в Росії, отримує російські музичні премії, а недавно брала участь в церемонії нагородження премії телеканалу РУ-ТВ, де звучали пісні про Крим.

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Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ у Росії
Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ у Росії / Фото: instagram.com/lobodaofficial

14 серпня відбудеться сольний концерт LOBODA в нічному клубі Одеси IBIZA. Ціна за квитки на її шоу стартують від 1300 до 12000 гривень.

У 2017 році Світлана Лобода повинна була виступати в Одесі, але її концерт зірвали активісти. Тоді біля нічного клубу зав'язалася бійка і на місце прибула поліція, яка застосувала сльозогінний газ у натовпі.

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Днями в Одесі також пройдуть концерти Ані Лорак. Співачка виступить для української публіки 16 і 17 серпня в клубі ITAKA.

Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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