Лорак ні в чому не обмежує свою дочку: Якщо все забороняти, є імовірність втратити особистість

Єдина дочка Ані Лорак не приховує, що їй подобається публічність. Останнім часом все частіше Софія почала з'являтися на ТБ

/ Фото: instagram.com/anilorak

Донька Ані Лорак стала виходити на сцену разом з мамою. Співачка в інтерв'ю зізнавалася: якщо Софія вирішить стати співачкою, вона її підтримає. Також артистка не проти експериментів дочки з іміджем.

Я вважаю, що дитина має розвиватися творчо та всебічно. Якщо все забороняти, є імовірність втратити особу, якою моя дочка є, – сказала співачка в інтерв'ю для wday.ru.

Ані Лорак з донькою Софією / Фото: instagram.com/anilorak

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Вона додала, що дозволяє дочці робити помилки. Як зазначає співачка, всі через це проходять.

Коли ти говориш щось дитині десять разів, це нічого не означає, адже ми, коли були маленькими, теж не особливо слухали дорослих і усвідомлювали все лише з часом, набиваючи свої гулі й уже потім розуміючи, що добре, а що погано. Тому я йду поруч із Софією і вважаю, що вона росте абсолютно вільною та творчою людиною, – поділилася Ані Лорак.

До слова, відео, на якому Софія лається з матюками, співачка ніяк не коментувала.

Нагадаємо, нещодавно донька Ані Лорак та діти Філіпа Кіркорова стали ведучими популярної російської програми.