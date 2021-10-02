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MELOVIN'a звинувачують в спробі пропіаритися: Людина хоче, щоб про неї говорили

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 15:24
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Вчора співак заявив, що його кліп "Таємний знак" не потрапив у ротацію українського телеканалу через скандал із поцілунком на Atlas Weekend, який вирізали з трансляції. Глава музканала прокоментував ситуацію
Сергій Перцев М1 прокоментував скандальну заяву MELOVIN'a
Сергій Перцев М1 прокоментував скандальну заяву MELOVIN'a / Фото: karabas.live, instagram.com/melovin_official

Меловін в своєму пості не тільки висловився про ротацію своєї відеороботи, але й також звинуватив телеканал в буллінгу і приниженні, втім додав, що впорається із ситуацією:

Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого буллінгу, відкритих образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду. У мене є калоші, я завжди ношу їх із собою, так як знаю, в якому середовищі доводиться перебувати стоячи на вахті мистецтва.

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Глава телеканалів М1 і М2 Сергій Перцев каже, що претензії MELOVIN'a йому не зрозумілі.

Чесно кажучи, я взагалі не розумію. Це якась дика історія абсолютно. Знаєте, я навіть не знаю, як це коментувати. Як на мене, це просто якісь крики незрозуміло про що, – сказав Перцев в коментарі "Обозревателю".

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Він додав, що Меловін написав злісний пост, щоб похайпітись і зайвий раз звернути на себе увагу. Керівництво телеканалу також попросить у Мела пояснень:

Ми поставимо питання його промо-службі, що це за пост і чому це так сталося, та поки для мене це ще один спосіб піару. Людина хоче, щоб про неї поговорили, – підсумував Сергій Перцев.

Дивіться інтерв'ю з MELOVIN для "Зіркового шляху":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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