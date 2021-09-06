MELOVIN подарував Катерині Кухар серце в пакеті (відео)

Співак зізнався, що епатажні витівки допомагають йому справитися зі стресом і щоб не бути наляканим, він завжди лякає першим

MELOVIN подарував Катерині Кухар справжнє серце / Фото: Скриншот из видео

На шоу "Танці з зірками" багато хто чекає від Меловіна несподіваних сюрпризів. Перший він продемонстрував минулого вечора, коли приніс зірковій судді Катерині Кухар червону коробку. Відкривши її прима-балерина жахнулася – всередині було серце.

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Нагадаємо, що раніше творці гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" показали нового персонажа – білого Тигра.

Шокована Кухар показала мертвий орган, загорнутий в пакет з бантом, публіці, а MELOVIN лише посміхнувся.

Дивіться, як це було:

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До речі, Катерина Кухар боялася відкрити коробку і попросила Юрія Горбунова допомогти їй.

Коли я говорив, що це моє серце, я не жартував – сказав MELOVIN.

Співак MELOVIN на шоу "Танці з зірками" / Скріншот з відео

Раніше в інтерв'ю артист сказав, що епатаж – це його захисний механізм. Щоб не бути наляканим, Меловін звик лякати першим.

Я не те що б знаю, що таке буллінг, я жив в буллінгу з початку середньої школи. У той час в мене не було підтримки, – зізнався співак.

У першому випуску шоу Мел і його партнерка Ліза Русіна показали експериментальний танець. Судді Влад Яма, Катерина Кухар та Макс Чмерковський оцінили його в 13 балів. Як пройшов випуск, ми розповідали тут.

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