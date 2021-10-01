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MELOVIN заявив, що музичний канал ігнорує його кліп через камінг-аут

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 09:08
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За словами співака, відеоробота "Таємний знак" не потрапила в ротацію українського телеканалу через скандал з поцілунком на Atlas Weekend, який вирізали з трансляції
Новий кліп MELOVIN ігнорує музичний телеканал
Новий кліп MELOVIN ігнорує музичний телеканал / Фото: YouTube

Мел, у якого перший секс був в минулому році, написав в пості в Instagram, що його фанати не зможуть побачити новий кліп на одному з популярних українських телеканалів – його просто не покажуть.

Крім того, його інші відео теж прибрали з ротації. Схоже, назріває новий скандал.

Причина максимально ясна для моєї команди і мене особисто. Після незручної і, звичайно ж, "випадкової" ситуації з відсутністю в трансляції частини мого перфомансу на Atlas Weekend і камінг-ауту на головній сцені, це рішення було дуже передбачуваним, вважає Меловін.

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Він нагадав, що влітку представники М1 заявили, що менеджмент MELOVIN просто не попередив режисерів про заплановану частину шоу. Але це не так, підкреслює артист:

Ми попередньо прописали тайм-код фінального моменту і проговорили це завчасно! Тому і дане рішення не брати мою нову відеороботу, прибирати кліпи з ротацій, все це лише в черговий раз підкреслює вашу позицію.

Меловін в своєму пості також звинуватив телеканал в буллінгу і приниженнях, та додав, що впорається з ситуацією:

Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого буллінгу, відкритих образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду. У мене є калоші, я завжди ношу їх із собою, бо знаю, в якому середовищі доводиться перебувати стоячи на вахті мистецтва.

Що за камінг-аут?

У липні на фестивалі Atlas Weekend під час свого виступу MELOVIN поцілувався на сцені з дівчиною та з хлопцем. Пізніше він зізнався у своїй бісексуальності, а канал М1 захейтв за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені.

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Поцілунок Меловіна на Atlas Weekend
Поцілунок Меловіна на Atlas Weekend / Фото: Скріншот з YouTube

Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізаний, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером.

Дивіться інтерв'ю з MELOVIN для "Зіркового шляху":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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