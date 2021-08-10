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Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму за відеорецептами

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
10 серпня, 19:01
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Вже 24 серпня о 17:40 телеканал "Україна" покаже грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!". Найпопулярніші артисти країни привітають піснями українців з 30-річчям незалежності України
Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму
Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зірка вітчизняного шоу-бізнесу, співачка Наталія Могилевська в грандіозному шоу "З Днем народження, Україно!" виконає свої хіти "Я завелася" і "Відірватісь від землі". На знімальному майданчику артистка зізналася, чи любить вона поласувати консервованими овочами і чому саме віддає перевагу:

Я взагалі не дуже люблю вживати консервовані продукти, краще свіжі, тільки зірвані на городі. Намагаюся не вживати консервантів. Але, звичайно, час від часу хочеться поїсти консервованих огірків, адже це їжа дитинства.

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І у зірки навіть з'явився рецепт ідеальних огірків, яким з нею поділилася подруга її мами. Для співачки навіть зняли відеоролик, щоб вона бачила все досконало, що і в якій кількості потрібно класти в банки:

А ще вона спеціально приготувала для мене одну баночку, як приклад. І ось я зі своєю помічницею буду закривати огірки за конкретним рецептом.

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких артистів:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Олі Полякової,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • MONATIK,
  • Макса Барських,
  • Павло Зібров,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Анастасії Приходько,
  • Руслани,
  • ALEKSEEV,
  • Ірини Білик,
  • Олі Цибульської,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мірзояна,
  • Lida Lee,
  • груп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "Беz обмеження",
  • Go A,
  • KADNAY.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

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Раніше Могилевська влаштувала спокусливу фотосесію в сукні-сорочці.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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