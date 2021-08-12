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Нові подробиці про стан побитого танцюриста з балету Дорофєєвої: Нікого до нього не пускають

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 08:42
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Танцюрист Наді Дорофєєвої, якого побили в Києві, вже більше тижня перебуває у комі у важкому стані
Новий подробиці про стан здоров'я танцюриста Наді Дорофєєвої
Новий подробиці про стан здоров'я танцюриста Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

22-річний Женя Гончаренко може пробути в стані медикаментозного сну ще кілька місяців. Ліва частина тіла танцюриста знерухомлена, у зв'язку з чим у нього порушена опорно-рухова система.

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Подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна поділилася у себе в Stories листуванням з мамою Жені Гончаренка, в якому сказано про стан танцюриста.

Сьогодні йому зменшують седативні, тиск вирівнюється і ЛФК почали робити, – написала мама танцюриста.

Сабіна зазначила, що мама танцюриста досі не бачила сина.

Він лежить у стерильних умовах, голова відкрита, 10 на 10 см, відкрита рана – не можна занести інфекцію, – написала Сабіна.

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Щодня на ліки для Жені йде багато грошей, тому збір коштів на лікування триває.

Що відомо про побиття танцюриста Наді Дорофєєвої?

Понад тиждень тому біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренком, який заступився за дівчину.

Нападник завдав Євгену сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю. В результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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