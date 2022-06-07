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Переможниця шоу Холостяк-1 Олександра Шульгіна вперше стала мамою (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 08:31
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Олександра Шульгіна, яка перемогла в першому сезоні "Холостяка" з Максимом Чмерковським, вже встигла показати у Мережі свого первістка
Олександра Шульгіна народила дівчинку
Олександра Шульгіна народила дівчинку

Бебі-бум продовжується! Нещодавно "Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко вдруге стала мамою. Нині ж новиною про поповнення у сім'ї поділилась Олександра Шульгіна.

У Instagram переможниця "Холостяка" поділилась зворушливим відео, де вона у пологовому будинку тримає на руках новонароджену донечку-красунечку.

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Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"! З величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кг і 55 см. Дякую заздалегідь всім за підтримку і теплі слова. Ми вже вдома, знайомимося. На годиннику 2:46. Годую грудьми і пишу цей пост. Щастя є. Будьте щасливі! – написала Олександра.

Шульгіна народила первістка 3 червня у США, де проживає вже кілька років. Так, пологи пройшли в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, під час вагітності Олександра Шульгіна активно ділилась кадрами з фотосесій, де вона робила акцент на своєму кругленькому животику.

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"Вагітні" фотосесії Олександри
"Вагітні" фотосесії Олександри

Також дівчина показувала відео своїх "вагітних танців".

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Коротко про Олександру Шульгіну

У 2011 році дівчина перемогла у першому сезоні реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був танцюрист Максим Чмерковський. Пара зустрічалася кілька місяців, а потім розійшлася.

Шульгіна вже тривалий час живе у Штатах. Після проєкту дівчина розвинулася як блогер, а також випускала спортивний одяг власного бренду. Наразі вона є дипломованим дієтологом та фітнес-тренером. Саша веде блог про здоровий спосіб життя, проводить мотиваційні зустрічі, марафони та фітнес-тури.

Своє особисте життя дівчина не любить афішувати. Вона зізнається, що її обранець не любить публічності. Відомо, що свого коханого Шульгіна називає "Суперменом".

Раніше у Мережі поширилась інформація, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук очікує на поповнення в сім'ї.

Також нещодавно кумир мільйонів Ед Ширан потішив своїх фанатів – він вдруге став батьком.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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