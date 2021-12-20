Після сварки з Павліком Репяхова не виходить на зв'язок: "Ніколи не було так погано"

У сім'ї відомого українського співака Віктора Павліка криза. Його молода дружина Катерина Репяхова натякнула на розлучення

Катерина Репяхова не виходить на зв'язок після чуток про розлучення з Віктором Павліком / Фото: instagram.com/repyahovakate

Все це сталося буквально після того, як Катя подала до суду на колишню дружину артиста – Ларису Созаєву. Зі сльозами на очах Репяхова повідомила підписникам, що її образив Франкович, а також додала, що хтось намагається зіпсувати життя їй та її родині.

Поки Віктор Павлік відмовчувався, його обраниця записала кілька нових сториз, заявивши, що не проти, щоб вся країна спостерігала за тим, що відбувається в зірковій сім'ї. Проте жодних подробиць вона не розкрила.

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Останнє, що написала Катя Репяхова у соцмережі, видається не дуже радісним: "Ніколи мені не було так погано".

Репяхова не виходить на зв'язок після чуток про розлучення з Павліком / Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Що за конфлікт між дружинами Віктора Павліка?

Вже досить тривалий час ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва та його нинішня дружина Катерина Репяхова ворогують. Як розповіла "Сьогодні" Катя, колишня Павліка ображається на співака, свариться з ним через їхню спільну квартиру, а також публічно обзиває Репяхову.

Особисто жінки, однак, не спілкуються – Лариса пише лише Віктору Павліку. Детальніше читайте за посиланням.