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Прямо в серце: Jerry Heil та аlyona аlyona випустили пісню про питання, які мучають українців (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 13:49
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Виконавиці презентували новий трек "Чому?". Фанати вже відмітили, що сингл не залишить байдужим нікого!
Jerry Heil та alyona alyona представили пісню "Чому?"
Jerry Heil та alyona alyona представили пісню "Чому?"

З початку повномасштабної війни Jerry Heil та аlyona аlyona записали три зворушливі треки. Останній з них присвячений пошуку відповідей на болючі для українців питання. Пісня так і називається "Чому?".

В мене є дуже багато запитань, на які дійсно мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, саме через те, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною якою дає зараз, – розповіла реп-виконавиця про прем'єру.

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Зокрема, у синглі можна почути такі питання: "Кому Бог відкриє карман повний істини?", "Чому ми йдемо на невивчені відстані?", "Скільки ще пролитись має крові?" тощо. Справді, в українців за час війни накопичилось море запитань, відповіді на яких досі, на жаль, не знайдені. Але ми віримо, що скоро істина стане відомою.

аlyona аlyona пояснила, що з приходом війни вони з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо в світі — це служити та проявляти любов.

Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода, – наголосила зірка українського репу.

Фанати в захваті від нової роботи артисток. Меломани зазначили, що пісня влучила прямо в серце:

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  • Нереально пронизливо! Браво.
  • Дівчата, в саме серце.
  • Дівчата, ви фантастичні! Пісня неймовірна!
  • Так ви гарно співаєте разом. Молодці дівчата!
Скріншот Instagram

До речі, нещодавно Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєвий дует на вірші Шевченка.

Також ми писали, що Павло Зібров випустив пронизливу пісню про те, як мільйони українців залишили свої домівки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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