Регіна Тодоренко натякнула на дружбу між Україною і Росією

Зараз весь світ бурхливо обговорює напружену ситуації в Україні та можливе повномасштабне вторгення РФ. Хтось відкрито каже про свою позицію, а хтось – лише натяками

Регіна Тодоренко висловилась про погрози РФ Україні. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нещодавно реп-виконавиця Cardi B чітко заявила, що вона – за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні військового вторгнення. Нині ж вирішила порушити мовчанку щодо цієї ситуації Регіна Тодоренко.

У Instagram телеведуча опублікувала світлину зі своїм сином Михайлом і чоловіком, російським співаком Владом Топаловим. На фото зірка додала емоджі прапорів України та РФ і заговорила про життя в мирі.

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Господи, нехай наші діти живуть в мирний час, в мирному суспільстві, повному любові і взаєморозуміння, – написала Тодоренко.

Скріншот Instagram

Водночас коментарі до допису Регіна приховала, тож користувачі не зможуть підтримати/захейтити зірку.

Можливо, таким дописом Тодоренко хотіла висловити надію на те, що Україна і РФ зможуть налагодити відносини.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко родом з Одеси. Останні кілька років вона живе і працює в Росії. З 2018 року телеведуча перебуває у шлюбі з Владом Тополовим. Вони виховують сина Михайла, та, ймовірно, чекають на поповнення.

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До речі, Топалов перебуває у базі "Миротворець" за участь у пропагандистських заходах на території окупованого РФ Криму. Сама ж Регіна не раз скаржилася, що через це не може відвідувати разом із чоловіком рідну Одесу.

Скріншот "Миротворець"

Скріншот "Миротворець"

Нагадаємо, актор та гуморист Володимир Винокур висловив підтримку владі РФ і виступив за "приєднання" Донецької та Луганської областей до Росії