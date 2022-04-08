Регіна Тодоренко порушила мовчання після новини про смерть ексбойфренда у Бучі

Корінна одеситка Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, намагається ніяк не коментувати новини про війну в Україні

Регіна Тодоренко після новини про смерть екс-бойфренда опублікувала вірш Марини Цвєтаєвої / Фото: Скріншот з YouTube

Одеситку Регіну Тодоренко всі критикують через мовчання про російську агресію. Втомившись від постійного хейту, телеведуча вирішила на якийсь час піти з соцмереж. Але після того, як учора стало відомо про загибель її екс-бойфренда телеведуча в Stories зробила неоднозначну публікацію.

Регіна нічого краще не придумала як опублікувати фото свічки та рядки з вірша Марини Цвєтаєвої "Уж сколько их упало в эту бездну"".

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Скріншот: Instagram

Незрозуміло, чи це реакція на новину про смерть колишнього хлопця, чи так Тодоренко вирішила вшанувати пам'ять усіх українців убитих рашистам.

Нагадаємо, телеведучу критикують не лише за мовчання про вторгнення Росії, а й за недоречні публікації. То Тодоренко радить переглянути фільм про війну , то зайнялася розбором гардеробу у Instagram.

До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії . Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні.

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