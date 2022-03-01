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Шкура продажна! Модель, яка розбила сім'ю Ані Лорак, накинулася на співачку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 16:56
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Яна Бєляєва вирішила публічно засудити співачку та ще одну модель Алану Мамаеву за їхню позицію
Яна Бєляєва присоромила Ані Лорак та Алану Мамаєву за їхню позицію.
Яна Бєляєва присоромила Ані Лорак та Алану Мамаєву за їхню позицію. / Фото: Instagram

Вже шостий день українська армія дає відсіч російським окупантам, які вторглися в нашу країну рано-вранці 24 лютого. Поки одні зірки відчайдушно закликають Путіна забрати свої війська з України та припинити війну, інші – просто мовчать. Зокрема, Ані Лорак не озвучує позицію.

Раніше Катерина Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють в Росії. Тепер українська модель Яна Бєляєва вирішила "рознести" знаменитостей, які "ігнорують війну" або ж підтримують президента-агресора.

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25 лютого Лорак опублікувала світлину з парою, де хлопець загорнутий в український прапор, а дівчина – у триколор і на цьому все. Вона жодного слова не сказала, що відбувається на її батьківщині. Тож 30-річна модель вирішила її засудити:

Ані Лорак, жодного слова в підтримку України. Шкура продажна. Виставила один пост "Ні війні", типу: ні вашим, ні нашим! Могла б звернутися до народу и пояснити росіянам ситуацію, яка вона насправді!, – написала Беляєва в Instastories.

Скріншот Instastories

Також Яна не змогла пройти повз позиції російської ексмоделі та ексдружини футболіста Павла Мамаєва – Алани. Жінка підтримує Путіна та всі його гріхи.

Ще одна продажна шкура, яка у колишнього чоловіка. Під час того, як у нього померла близька людина, надсилала йому лінк на оплату кремів! Її життя все і так наказало, залишив ні копійки. Але її єдине джерело доходу – це інстаграм. Давайте її заблокуємо!, – додала Бєляєва.

Скріншот Instastories

Нагадаємо, Яна Бєляєва це та дівчина, яка забрала у Ані Лорак турецкого бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Колись їх разом спіймали в нічному клубі Києва – Dali Park, який належить Мурату та Лорак. Зараз Мурат Налчаджіоглу перебуває у стосунках з 25-річною киянкою Лілією. Бізнесмен вже освідчився обраниці.

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Раніше Слава Дьомін закликав Ані Лорак не мовчати та зробити вибір. А от дружина Сергія Жигунова відкрито підтримала українців і звернулася до росіян.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
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