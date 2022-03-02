"Ти дізналася, що таке покинути свій дім": Полякова привітала доньку Машу з днем народження в умовах війни

Сьогодні Маші Поляковій виповнилося 17 років. Знаменита мама дуже зворушливо привітала спадкоємницю з днем народження

Привітання Олі Полякової торкає до сліз / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вже йде сьомий день вторгнення Росії в Україну. Українці не просто тримаються, вони щиро вірять у сили ЗСУ та всіх, хто допомагає нашій боротьбі за свободу. Так, життя більше ніколи не буде, як раніше. Але зараз особливо треба триматися позитивно та вшановувати життя, вітати коханих з днями народження, якщо такі випадають. І вітання цього дня – особливі та життєствердні.

2 березня відзначає 17-й день народження Маша Полякова, старша дочка популярної української співачки Олі Полякової. На своїй сторінці в інстаграмі артистка залишила послання, яке неможливо читати без сліз.

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Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Моя улюблена дівчинка! З Днем народження! Так сталося, що ти на особистому досвіді, на порозі 17-річчя, не з чуток дізналася, що таке війна! Справжня, безжальна, з руйнуваннями та жертвами… ти дізналася, що таке кинути свій будинок, свою кімнату, свої улюблені речі, друзів, гурт і свою гітару, свого собаку ☹️ Чи станеш ти сильнішим, чи станеш ти сміливішим? Так! Чи станеш ти дорослішим? Безперечно… шкода що такою ціною, але Улюблена моя, ти станеш ще й добрішим, жертовнішим, емпатічним, відчуваєш чужий біль, і готовою допомогти тим, хто відчуває труднощі, бачачи як твоя країна та люди в ній допомагають один одному і захищають свою землю! Це безумовно зробить тебе чудовою людиною! Чи ти сильніше любитимеш свою батьківщину і свій народ? Однозначно! А ми з татом і Алісою, будемо ще сильніше любити тебе, бо за ці 7 днів, ми всі зрозуміли, що немає нічого ціннішого, ніж ми одне в одного!! Будь здорова та щаслива моя дівчинка! І нехай буде СВІТ !!!!!!

Ми приєднуємося до численних привітань та впевнені, що невдовзі й Маша, та інші іменинники цього періоду зможуть організувати великі святкування з рідними та коханими людьми разом із урочистістю світу в Україні.

До слова, Оля Полякова раніше також зверталася до росіян та білорусів у зв'язку із ситуацією.

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