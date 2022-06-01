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Слава Камінська розповіла про нову пасію ексчоловіка Едгара: Трохи некомфортно

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 13:25
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Ексучасниця НЕАНГЕЛІВ підтвердила, що серце Едгара Камінського зайняте. Ба більше, співачка вже знайшла спільну мову з його дівчиною
Слава Камінська оцінила нову обраницю свого колишнього чоловіка
Слава Камінська оцінила нову обраницю свого колишнього чоловіка / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi, instagram.com/slava_kaminska

Слава та Едгар Камінський перебували у шлюбі п'ять років, у них народилось двоє дітей – син Леонард та донька Лаура. У 2019 році пара розлучилася. Але вони досі перебувають у дружніх стосунках і до воєнних часів співачка та пластичний хірург частенько з'являлись на світських заходах разом.

Незабаром після розлучення зі Славою Едгар Камінський закрутив новий роман. Обраницею пластичного хірурга стала арт-директорка і співвласниця бренду Jean Gritsfeldt Ольга Богата. Здавалось, закохані були щасливі разом.

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Хірург Едгар Камінський з новою коханою Ольгою Богатою
Хірург Едгар Камінський з новою коханою Ольгою Богатою / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Але вже через рік пара розійшлася. Ольга Багата зізнавалась, що у них була закоханість, яка так і не переросла у кохання. За словами екскоханої Едгара, щось пішло не так тоді, коли їхні "серця відкрилися повноцінно".

Тепер ж стало відомо, що Камінський перебуває у нових стосунках. Статус Едгара розсекретила його колишня дружина Слава в інтерв'ю програмі "ЖВЛ".

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Деталей про нову обраницю пластичного хірурга зірка не озвучила. Проте артистка пояснила, що вони знайшли спільну мову.

Як розповіла Слава, перші дні повномасштабної війни вона провела разом з Едгаром та його дівчиною.

Я ні з ким не лізу на конфлікти. Дуже хороша дівчинка, вона Лаурі косички заплітала. Все нормально, у мене немає ніяких претензій. Ми нормально првели час. Трохи некомфортно, такого віжуала у мене не було, але дівчинка хороша, – сказала знаменитість.

До речі, самій Славі неодноразов приписували роман з народним депутатом України сьомого скликання та екс-заступником голови правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Кацубою. Втім, сама артистка пояснила, що їх пов'язують виключно дружні стосунки.

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Зазначимо, наразі Слава Камінська перебуває в Нідерландах разом зі своїми дітьми. Вони туди виїхали майже одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка, якого звинувачили у втечі з країни.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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