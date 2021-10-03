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У Аліни Гросу померла бабуся: "Дуже-дуже боляче..."

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 18:01
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Як відомо, українська співачка Аліна Гросу понад усе цінує свою сім'ю, тому вона не могла не поділитися новиною про смерть однієї з найближчих людей – своєї улюбленої бабусі
Аліна Гросу розповіла про смерть бабусі
Аліна Гросу розповіла про смерть бабусі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нещодавно Аліна Гросу розчулила шанувальників кадрами з братами, а сьогодні опублікувала фото зі своєю бабусею, але по дуже сумному приводу. Клавдія Іванівна, яка ростила співачку з того моменту, як їй було дев'ять днів з моменту народження, пішла з життя.

Сумною звісткою співачка поділилася з шанувальниками у своєму Instagram-акаунті. Артистка опублікувала два зворушливих селфі з бабусею і розповіла, як багато вона для неї значила.

Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, Бабуся Клава, Каваня – так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід у моєму серці. Буду пам'ятати завжди, – написала Аліна Гросу.

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На новину відреагували шанувальники й колеги зірки. Ведуча Соломія Вітвіцька написала, що співчуває втраті Аліни Гросу. Підтримала артистку й українська інтерв'юер Dorotye.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що в лютому цього року в родині Аліни Гросу сталося ще одне горе – померла її бабуся Надія. Це сталося через місяць після їхньої зустрічі під час свят.

Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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