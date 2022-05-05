У маленького сина Ілони Гвоздьової стався жахливий приступ: дитина захлиналася слиною!

Українська хореографиня розповіла про біду, яка сталась з її сином Домініком у Італії

Ілона Гвоздьова розповіла, що сталось з однорічним сином Домініком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вже понад місяць Ілона Гвоздьова з донькою, сином та мамою перебуває в Італії. Їх прихистила італійська родина.

Днями танцівниця пережила справжній жах. У Instagram Гвоздьова пояснила, що в її сина раптово стався жахливий приступ плачу, після якого він почав задихатися власною слиною.

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Недовго думаючи, я надала першу допомогу, при таких випадках діяла інтуїтивно і швидко! Все обійшлося, але вночі дитині знов стало зле і ми з Джанфранко (власник дому, де ми проживаємо) швидко зреагував на моє прохання і ми поїхали на пошуки педіатрії, – розповіла хореографиня.

Скріншот Instagram

Як пояснила Ілона Гвоздьова, вони проживають у містечку Ангвілара Сабація, де дитяча лікарня працює лише вдень і то, один раз на тиждень – по четвергах.

Тому спочатку поїхали в Браччано – там лікарі нас не прийняли, бо немає відділення дитячого. Нас направили в інше невеличке містечко, яка знаходиться майже за 40 км від нашого проживання, – продовжила танцівниця.

Скріншот Instagram

Гвоздьова пояснила, що прибувши до цілодобової лікарні, їх одразу зустріла чергова медсестра, яка прийняла усі необхідні документи, перевірила сертифікат вакцинації, зміряла сатурацію і потім їх прийняв педіатр.

Огляд був зроблений, мене вислухали, зробили дитині тест на Covid, написали діагноз – ларінгіт, назначили курс лікування, написали адреси інших лікарів за потреби, на перший день лікування дали ліки і все це зробили безкоштовно, – зізналась танцівниця.

Син та чоловік Ілони Гвоздьової на одній з сімейних фотосесій / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Зірка також дала рекомендації українцям, яка зараз тимчасово проживають за кордоном з дітьми, як вона.

Так, Гвоздьова порадила наперед про всяк випадок дізнатися про всі найближчі відділення лікарень та їх час роботи. Також зробити медичну страховку, мати номери служб таксі.

Окрім того, хореографиня каже, що краще перед виїздом до лікаря заздалегідь написати текст та перевести його на мову країни, де перебуваєте, щоб максимально точно та швидко дати фахівцю зрозуміти проблему.

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Нагадаємо, до війни Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. На початку березня рашисти розбомбили її будинок.

Згодом танціниця розповіла, що окупанти обстріляли символічний автомобіль її чоловіка.