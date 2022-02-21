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Скандальний Нацвідбір

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"Такого бруду немає в жодній країні", – Тіна Кароль про український Нацвідбір-2022

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 13:36
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Співачка, яка була членом журі конкурсу, нарешті прокоментувала скандал із Alina Pash
Тіна Кароль висловилася про скандал навколо Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Тіна Кароль висловилася про скандал навколо Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Тіна Кароль, яка з'явилася на шоу "Голос країни-12", упевнена – неприємностей під час Національного відбору в Україні можна було уникнути.

В інтерв'ю Каті Осадчій, опублікованому в Youtube-каналі Світського життя, співачка заявила, що не вірить нікому в ситуації, що склалася.

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Такого бруду немає в жодній країні. Я прошу – припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть та перевіряйте всіх. Не треба потім дивуватися. Я не вірю нікому , – сказала Тіна.

Більше того, член журі мала передчуття, що цього року Нацвідбір не пройде без скандалу. Вона також запитувала у організаторів, чи все добре з Аліною Паш, на що Тіні відповіли – "Все гаразд, ми перевірили".

Моє внутрішнє відчуття говорило, що буде скандал. Вона (Аліна Пащ – Ред.) у мене брала участь у "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але Нацвідбір – це тонка структура, – додала Тіна Кароль.

Що трапилося з Alina Pash

Переможниця Нацвідбору Alina Pash сама відмовилася їхати на "Євробачення-2022" через скандал, пов'язаний із фейковою довідкою про перетин кордону з Кримом. Ще після фіналу її звинуватили у поїздці до Криму з Москви, хоча Аліна доводила, що дісталася окупованої території з України.

13 лютого Суспільне опублікувало фото довідки, яку Аліна Паш надала як доказ того, що до Криму вона приїжджала легально – з території України.

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Пізніше виявилося, що довідка – фейк. Аліна Паш заявила, що у всьому винен член її команди, який без її відома підробив довідку та надав її Суспільному.

Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України
Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Тіна Кароль також зізналася, що не проти, щоб на "Євробачення-2022" до Італії вирушили Kalush Orchestra, які посіли у фіналі друге місце.

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Kalush Orchestra можуть поїхати на "Євробачення-2022" у Турін
Kalush Orchestra можуть поїхати на "Євробачення-2022" у Турін / Фото: "Сегодня"

Колектив також повідомив, що готовий представляти Україну на конкурсі. Але поки що офіційних заяв ані від Калуша, ані від Суспільного з цього питання не було.

17 лютого члени Організаційного комітету Національного відбору вирішили звернутися до Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному конкурсі

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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