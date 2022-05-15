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Україну двічі проігнорували на Євробаченні-2022 після фрази Kalush Orchestra про Маріуполь

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 01:21
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Складається враження, що на головному пісенному конкурсі представників України почали "боятись" після їхньої важливої заяви, яка стосується війни, розв'язаної Росією
Kalush Orchestra ігнорували на "Євробаченні" після їхньої заяви про "Азовсталь"
Kalush Orchestra ігнорували на "Євробаченні" після їхньої заяви про "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

На кінець свого виступу у гранд-фіналі "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra сказав найголовніше для українського народу, для людей, які перебувають у блокадному Маріуполі: "Help Mariupol! Help Azovstal!". Ми дуже пишаємось нашими хлопцями, які зробили героїчний вичинок.

Але схоже, що не всі схвалили те, що Kalush Orchestra допоміг Україні, закликавши світ врятувати людей з заводу "Азовсталь". Так, український гурт просто почали ігнорувати після цього!

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Зокрема, Kalush Orchestra ведучий "Євробачення" не дав мікрофон під час спілкування з учасниками конкурсу у залі.

Ба більше, український гурт не показали з грін-руму під час повтору фрагмента їхнього виступу. Замість представників нашої країни в ефірі були...музиканти з Німеччини.

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Випадковість чи ні? Кожен думає по-різному, однак такі вчинки вказують на те, що Kalush Orchestra стали "боятись" організатори міжнародного конкурсу. Хоча вони могли б підтримати, розуміючи, яка зараз ситуація в Україні та що переживають українці через країну-агресорку.

Зазначимо, що багато хто побоювався, що за гучне висловлювання нашу країну можуть виключити з конкурсу та оштрафувати за політичні висловлювання, але Kalush Orchestra не дискваліфікували з фіналу.

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Нагадаємо, сайт "Сегодня" докладно описує все, що відбувається на фіналі "Євробачення-2022" в онлайн-трансляції.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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