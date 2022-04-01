Війна все змінила: Анастасія Приходько вперше за три роки заговорила з мамою

Через сімейний конфлікт співачка довго не спілкувалась з мамою. Проте під час війни їхній зв'язок відновився

Анастасія Приходько через війну помирилася з мамою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько, яка присоромила чоловіків-втікачів, розповіла, що мама першою зробила крок на примирення. Вона написала у перший тиждень війни доньці. А артистка вирішила відповісти.

Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не час з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися. Я вирішила так, – пригадала Приходько в інтерв'ю DOROTYE.

Реклама

Співачка зазначила, щр її рідні не поїхали за кордон, як і вона сама. Так, родичі зірки перебувають за межами Києва – там у її них є будинок.

Нагадаємо, що близько року тому Анастасія Приходько зізнавалась про "зраду" з боку близьких. Це стало причиною припинення спілкування з усією родиною. Однак подробиці конфлікту зірка не стала розсекречувати.

До слова, раніше Анастасія Приходько рознесла дощенту Ані Лорак, яка замовчує війну в Україні.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!