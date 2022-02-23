Дружина Віктора Павліка хоче зробити пластику носа та підборіддя

Катерина Репяхова в Інстаграм поділилася з шанувальниками своїми найближчими планами

Блондинка анонсувала зміни в зовнішності / Фото: instagram.com/repyahovakate

Доки в Мережі обговорювали залежність актриси Кортні Кокс від уколів краси, ще одна знаменитість, цього разу українська, заінтригувала змінами у зовнішності.

Раніше ми вже писали про те, що Катерина Реп'яхова має намір зробити кілька пластичних операцій. Але тепер дружина Віктора Павліка поділилася порядком, у якому розпочнеться зміни. Так, зараз блондинка зайнята своєю усмішкою – вона обрала елайнери, щоб вирівняти зуби. А потім зробить собі ринопластику та операцію з видалення другого підборіддя. Про це Реп'яхова повідомила в інстаграм-сторіз.

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дружина артиста готується до перевтілення / скріншот

Відомо, що Віктор Павлік не схвалює всю цю витівку з пластикою, але дружина має намір його переконати. Час покаже, чи артист змінив свою думку.

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