Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Концерт ОЕ в клубі

Нікітюк VS Дурнєв

Трек MOZGI українською

Емі Адамс — 47

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Зібров висловився про скандал із концертом до Дня Незалежності та заступився за Катю Царик

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 серпня, 18:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт до 30-річчя незалежності України. Деякі артисти все-таки не потрапили в число запрошених і не виконають свої хіти на шоу
Павло Зібров
Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Одним з них виявився Павло Зібров, якому відмовили в участі через його "характер". За колегу заступилася Анастасія Приходько, яка розгнівалася тим, що сталося, адже її теж не запросили виступити. Через день Павло Зібров прокоментував скандал і прояснив свою позицію.

Реклама

В Instagram співак написав, що побачив негативні висловлювання на адресу своїх колег по сцені, а також режисерки концерту Каті Царик, яка нібито була проти його участі в шоу.

В цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів, таких, як Тарас Петриненко, Ірина Білик, Олег Вінник, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Руслана, Наталка Могилевська, Ніна Матвієнко, групи ВВ, та Океан Ельзи, Верка Сердючка.... і молоді талановиті артисти: Монатік, Казка, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дзідзьо, Джамала, Тіна Кароль, Сергій Бабкін... Може, про когось забув – пробачте. Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим – побачимо, – написав Павло Зібров.

Артист зазначив, що не Катя Царик вирішувала, хто увійде в число 35 артистів, які виступатимуть на цьому дійстві.

Вона молода і талановита і, мабуть, їй просто не вистачило такту, розмовляючи зі мною. Впевнений, що це була не її думка... Так, дуже б хотілось, щоб на початку цього списку були артисти, які прославляли своїми піснями нашу країну на зорі незалежності, – повідомив Павло Зібров.

Катя Царик розкрила секрети закулісся концерту до Дня Незалежності України
Катя Царик розкрила секрети закулісся концерту до Дня Незалежності України / Фото: прес-служба

Нагадаємо, раніше Павло Зібров заявив, що його не включили в список виступаючих. За словами артиста, продюсер Сергій Перман і Катя Царик йому сказали, що він не слухається режисерської задумки та "собі на умі".

Реклама

А поки артистам відмовляли у виступі на концерті до Дня Незалежності, ми придумали свою альтернативну версію шоу з зірками, чиї пісні стали українськими хітами свого часу.

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світовий челендж до 30-річчя незалежності України:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Одеський кінофестиваль-2021 стартував
Ріанна на шопінгу в продуктовому магазині
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

Марія Бурмака співачка
Що ще розповіла Марія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти