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Без макіяжу та у смішній шапочці: Собчак показала свої найкращі вихідні із чоловіком

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 14:45
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Ведуча полетіла відпочивати до Італії в компанії друзів та чоловіка Костянтина Богомолова. Але перед польотом вона виклала пост, де чітко висловилася про вакцинацію
Ксенія Собчак з чоловіком.
Ксенія Собчак з чоловіком. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Світська левиця, яка нещодавно опинилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі, заявила, що не збирається сидіти вдома через "несвідомих людей", які не хочуть вакцинуватися в той час, як сама вона зробила це вже давно. Тому вона спокійно полетіла за кордон.

Чому я повинна страждати через несвідомих громадян, через яких ми не можемо виробити колективний імунітет? Я людина вкрай раціональна, і не розумію чому з такими моторошними цифрами захворювання ресторани становлять загрозу, а метро – ні? Закривати все, або нічого. Тому відлітаю туди, де карантину немає, – написала Ксенія.

Тож у Римі скандальна ведуча насолодилася приємними посиденьками з друзями та коханим в місцевих ресторанчиках, а також прогулянками затишними вуличками.

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Собчак утеплилася по-осінньому, одягнувши кумедну в'язану шапочку-шарф, яку корстувачі Мережі неодмінно оцінили.

Найкращі вихідні з улюбленими людьми. Дякую чоловікові за Рим, – поділилась ведуча.

Знаменита блондинка не посоромилась сфотографуватися з Костянтином абсолютно без макіяжу, та виставити цю світлину у Instagram. Пара виглядає досить щасливою, особливо Ксенія.

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Прихильники Собчак одразу ж "засипали" її компліментами та радісними коментарями:

  • Пазли склалися, пара ви надзвичайно гармонійна та приваблива. Гарні, розумні очі та любов. Бережіть одне одного.
  • Без макіяжу ви як на вашому відомому дитячому фото. Не змінюйтесь.
  • Улюблені! Обожнюю вас! Як Боні та Клайд.
Скриншот с Instagram

Нагадаємо, що пара одружилася 13 вересня 2019 року. Однак до цього вони вже були у стосунках. Так, режисер був одружений із акторкою Дар'єю Мороз, у них є спільна донька Ганна. А от ведуча була заміжня з артистом Максимом Вітторганом, у них є син Платон. Водночас спільних дітей Собчак та Богомолов поки що не мають.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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