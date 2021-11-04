Без макіяжу та у смішній шапочці: Собчак показала свої найкращі вихідні із чоловіком

Ведуча полетіла відпочивати до Італії в компанії друзів та чоловіка Костянтина Богомолова. Але перед польотом вона виклала пост, де чітко висловилася про вакцинацію

Ксенія Собчак з чоловіком. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Світська левиця, яка нещодавно опинилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі, заявила, що не збирається сидіти вдома через "несвідомих людей", які не хочуть вакцинуватися в той час, як сама вона зробила це вже давно. Тому вона спокійно полетіла за кордон.

Чому я повинна страждати через несвідомих громадян, через яких ми не можемо виробити колективний імунітет? Я людина вкрай раціональна, і не розумію чому з такими моторошними цифрами захворювання ресторани становлять загрозу, а метро – ні? Закривати все, або нічого. Тому відлітаю туди, де карантину немає, – написала Ксенія.

Тож у Римі скандальна ведуча насолодилася приємними посиденьками з друзями та коханим в місцевих ресторанчиках, а також прогулянками затишними вуличками.

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Собчак утеплилася по-осінньому, одягнувши кумедну в'язану шапочку-шарф, яку корстувачі Мережі неодмінно оцінили.

Найкращі вихідні з улюбленими людьми. Дякую чоловікові за Рим, – поділилась ведуча.

Знаменита блондинка не посоромилась сфотографуватися з Костянтином абсолютно без макіяжу, та виставити цю світлину у Instagram. Пара виглядає досить щасливою, особливо Ксенія.

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Прихильники Собчак одразу ж "засипали" її компліментами та радісними коментарями:

Пазли склалися, пара ви надзвичайно гармонійна та приваблива. Гарні, розумні очі та любов. Бережіть одне одного.

Без макіяжу ви як на вашому відомому дитячому фото. Не змінюйтесь.

Улюблені! Обожнюю вас! Як Боні та Клайд.

Скриншот с Instagram

Нагадаємо, що пара одружилася 13 вересня 2019 року. Однак до цього вони вже були у стосунках. Так, режисер був одружений із акторкою Дар'єю Мороз, у них є спільна донька Ганна. А от ведуча була заміжня з артистом Максимом Вітторганом, у них є син Платон. Водночас спільних дітей Собчак та Богомолов поки що не мають.

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