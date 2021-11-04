Без макіяжу та у смішній шапочці: Собчак показала свої найкращі вихідні із чоловіком

Світська левиця, яка нещодавно опинилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі, заявила, що не збирається сидіти вдома через "несвідомих людей", які не хочуть вакцинуватися в той час, як сама вона зробила це вже давно. Тому вона спокійно полетіла за кордон.
Чому я повинна страждати через несвідомих громадян, через яких ми не можемо виробити колективний імунітет? Я людина вкрай раціональна, і не розумію чому з такими моторошними цифрами захворювання ресторани становлять загрозу, а метро – ні? Закривати все, або нічого. Тому відлітаю туди, де карантину немає, – написала Ксенія.
Тож у Римі скандальна ведуча насолодилася приємними посиденьками з друзями та коханим в місцевих ресторанчиках, а також прогулянками затишними вуличками.
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Собчак утеплилася по-осінньому, одягнувши кумедну в'язану шапочку-шарф, яку корстувачі Мережі неодмінно оцінили.
Найкращі вихідні з улюбленими людьми. Дякую чоловікові за Рим, – поділилась ведуча.
Знаменита блондинка не посоромилась сфотографуватися з Костянтином абсолютно без макіяжу, та виставити цю світлину у Instagram. Пара виглядає досить щасливою, особливо Ксенія.
Прихильники Собчак одразу ж "засипали" її компліментами та радісними коментарями:
- Пазли склалися, пара ви надзвичайно гармонійна та приваблива. Гарні, розумні очі та любов. Бережіть одне одного.
- Без макіяжу ви як на вашому відомому дитячому фото. Не змінюйтесь.
- Улюблені! Обожнюю вас! Як Боні та Клайд.
Нагадаємо, що пара одружилася 13 вересня 2019 року. Однак до цього вони вже були у стосунках. Так, режисер був одружений із акторкою Дар'єю Мороз, у них є спільна донька Ганна. А от ведуча була заміжня з артистом Максимом Вітторганом, у них є син Платон. Водночас спільних дітей Собчак та Богомолов поки що не мають.
Більше новин про Собчак:
- Івлєєва осідлала Собчак і пристрасно з нею поцілувалася на сцені.
- Собчак вийшла в ефір після смертельного ДТП в Сочі і виправдалася перед хейтерами.