Хворий на афазію Брюс Вілліс вийшов за морозивом у Лос-Анджелесі (фото)

"Міцний горішок" рідко з'являється на публіці й веде самітницький спосіб життя в колі своєї сім'ї. Проте інтерес до нього з боку папараці як і раніше високий

Папараці підловили Брюса Вілліса у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Брюс Вілліс переживає важкий період в житті. Декілька місяців тому у кінозірки виявили серйозне захворювання, яке позбавляє здатності висловлювати свої думки. Через хворобу він вимушений був завершити кар'єру.

Зараз 67-річний Брюс Вілліс веде життя звичайного американського пенсіонера та намагається уникати публічності. Але папараці завжди знаходять момент, аби сфотографувати знаменитість. Нещодавно легенду бойовиків підловили під час прогулянки з друзями у Малібу.

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Днями Вілліса помітили у Лос-Анджелесі в компанії свого давнього друга Стівена Ідса, який ще на початку 90-х пройшов шлях від особистого помічника Брюса до продюсера його фільмів. Під час своєї прогулянки чоловіки ласували морозивом, повідомляє GirlsTalkinSmack.

Актор зі своїм другом на прогулянці / Фото: Getty Images

Для виходу Брюс Вілліс обрав червону м'яту футболку з Катони, штат Нью-Йорк. До речі, там раніше у актора був великий маєток із п'ятьма спальнями, який він продав у 2019-му за $8,7 млн. Також кінозірка одягнув вицвілі джинси та бейсболку з великою літерою В.

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Брюс Вілліс з морозивом / Фото: Getty Images

Друг знаменитості був у всьому чорному, а його довге сиве волосся розвівалося на вітрі.

Зазначимо, що Брюс Вілліс та Стівен Ідс разом працювали над "Останнім бойскаутом", "Війною Харта", "Міцним горішком-4", "Одного разу у Венеції" та "Американською облогою".

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Нагадаємо, раніше 43-річна дружина Брюса Вілліса зізналась, що її здоров'я погіршилося після діагностування хвороби у чоловіка.

Також ми показували рідкісні фото кінозірки з його коханою, які зробила 10-річна спадкоємиця "Міцного горішка".