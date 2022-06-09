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Хворий на афазію Брюс Вілліс вийшов за морозивом у Лос-Анджелесі (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 червня, 07:27
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"Міцний горішок" рідко з'являється на публіці й веде самітницький спосіб життя в колі своєї сім'ї. Проте інтерес до нього з боку папараці як і раніше високий
Папараці підловили Брюса Вілліса у Лос-Анджелесі
Папараці підловили Брюса Вілліса у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Брюс Вілліс переживає важкий період в житті. Декілька місяців тому у кінозірки виявили серйозне захворювання, яке позбавляє здатності висловлювати свої думки. Через хворобу він вимушений був завершити кар'єру.

Зараз 67-річний Брюс Вілліс веде життя звичайного американського пенсіонера та намагається уникати публічності. Але папараці завжди знаходять момент, аби сфотографувати знаменитість. Нещодавно легенду бойовиків підловили під час прогулянки з друзями у Малібу.

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Днями Вілліса помітили у Лос-Анджелесі в компанії свого давнього друга Стівена Ідса, який ще на початку 90-х пройшов шлях від особистого помічника Брюса до продюсера його фільмів. Під час своєї прогулянки чоловіки ласували морозивом, повідомляє GirlsTalkinSmack.

Актор зі своїм другом на прогулянці
Актор зі своїм другом на прогулянці / Фото: Getty Images

Для виходу Брюс Вілліс обрав червону м'яту футболку з Катони, штат Нью-Йорк. До речі, там раніше у актора був великий маєток із п'ятьма спальнями, який він продав у 2019-му за $8,7 млн. Також кінозірка одягнув вицвілі джинси та бейсболку з великою літерою В.

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Брюс Вілліс з морозивом
Брюс Вілліс з морозивом / Фото: Getty Images

Друг знаменитості був у всьому чорному, а його довге сиве волосся розвівалося на вітрі.

Зазначимо, що Брюс Вілліс та Стівен Ідс разом працювали над "Останнім бойскаутом", "Війною Харта", "Міцним горішком-4", "Одного разу у Венеції" та "Американською облогою".

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Нагадаємо, раніше 43-річна дружина Брюса Вілліса зізналась, що її здоров'я погіршилося після діагностування хвороби у чоловіка.

Також ми показували рідкісні фото кінозірки з його коханою, які зробила 10-річна спадкоємиця "Міцного горішка".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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