Девід Бекхем "подарував" свою сторінку в Instagram лікарці з Харкова

Знаменитий британський футболіст Девід Бекхем продовжує підтримувати Україну під час війни, яку розв'язала Росія

Девід Бекхем віддав свій Instagram-аккаунт лікарці з Харкова / Фото: instagram.com/davidbeckham

Раніше Девід та Вікторія Бекхеми закликали всіх жертвувати гроші у фонду UNICEF. Пара продовжує співпрацювати з фондом та не дає своїй багатомільйонній аудиторії забути про війну в Україні.

На Instagram-сторінку Девіда підписано понад 71 млн людей. На один день в Insta-сториз футболіста з'явилася Ірина Кондратова, керівниця Харківського регіонального перинатального центру. Ірина показала, як співробітники центру, серед них і вона сама, працюють в умовах війни.

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Фото: Instagram

Ірина показала молодих мам з немовлятами на руках – деяким малюкам потрібний особливий догляд, тому їм заборонено спускатися до укриття.

Фото: Instagram

У цей тяжкий період нас підтримує багато знаменитостей. Наприклад, легендарний гурт Queen відкрив збір коштів на допомогу Україні. Крім цього, актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.