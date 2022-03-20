Девід Бекхем "подарував" свою сторінку в Instagram лікарці з Харкова

Раніше Девід та Вікторія Бекхеми закликали всіх жертвувати гроші у фонду UNICEF. Пара продовжує співпрацювати з фондом та не дає своїй багатомільйонній аудиторії забути про війну в Україні.
На Instagram-сторінку Девіда підписано понад 71 млн людей. На один день в Insta-сториз футболіста з'явилася Ірина Кондратова, керівниця Харківського регіонального перинатального центру. Ірина показала, як співробітники центру, серед них і вона сама, працюють в умовах війни.
Ірина показала молодих мам з немовлятами на руках – деяким малюкам потрібний особливий догляд, тому їм заборонено спускатися до укриття.
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У цей тяжкий період нас підтримує багато знаменитостей. Наприклад, легендарний гурт Queen відкрив збір коштів на допомогу Україні. Крім цього, актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.