Джей Ло чотири роки не може продати пентхаус за 25 млн доларів

Дженніфер Лопес вже кілька разів виставляла на продаж двоповерхову квартиру на Манхеттені, в якій жила з 2014 року

Джей Ло продає свої апартаменти в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/jlo, NyPost

Дженіфер Лопес, яка нещодавно отписалась від нареченого , dже кілька років не може продати свої апартаменти в Нью-Йорку. Придбала пентхаус актриса pа 20 мільйонів доларів . Продати нерухомість на Манхеттені Джей Ло вирішила, так це не саме відокремлене місце для життя

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як пише New York Post, вперше про продаж нерухомості співачка задумалася в 2017 році за 26 мільйонів доларів. Але швидко продати житло не вдалося.

У 2019 апартаменти Джей Ло коштували 25 мільйонів доларів, але охочих як і раніше немає.

Площа пентхауса 603,8 квадратних метра. В апартаментах скляний дах, чотири спальні, шість ванних кімнат, дві гримерки, кімната для персоналу і чотири тераси площею майже 300 квадратів



Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

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Крім цього пентхауса у Дженніфер Лопес є будинок в Хемптоні, придбаний за 10 мільйонів доларів, і нерухомість Bel Air в Лос-Анджелесі за 28 мільйонів доларів.

Навіщо Джей Ло застрахувалася від зрад – дивіться в сюжеті:

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