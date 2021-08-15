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Дженніфер Лопес відписалася від свого колишнього нареченого в Instagram і видалила всі фото з ним

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 13:36
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Після розставання Джей Ло і Алекс заявили, що залишилися в дружніх стосунках. Але тепер фанати співачки помітили, що вона видалила з профілю все спільні фото з Родрігесом
Дженніфер Лопес отписалась від Алекса Родрігеса в Instagram
Дженніфер Лопес отписалась від Алекса Родрігеса в Instagram / Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo, instagram.com/arod

Судячи з усього, Дженніфер Лопес точно не хоче більше бачити Алекса Родрігеса в своєму житті. Після того як артистка почала зустрічатися з Беном Аффлеком, з її сторінки в Instagram пропали фотографії з колишнім нареченим.

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Серед інших кадрів був і той, на якому Джей Ло та Родрігес зображені разом на інавгурації президента Байдена, пише Page Six.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес у день інавгурації Джо Байдена / Фото: instagram.com/jlo

І поки Лопес відписувалася від Родрігеса, він танцював з трьома жінками в нічному клубі Лас-Вегасу, передає видання.

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А минулого місяця Алекс був помічений на яхті під час відпустки в Сен-Тропе разом із кількома дівчатами в бікіні.

Та у Дженніфер Лопес ідилія – вона раз у раз потрапляє в об'єктиви папараці разом із Беном Аффлеком. Закохані відпочивають удвох і не соромляться проявляти свої почуття на публіці.

Що відомо про камбек Бенніфер

Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом. Після їхнього розриву з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Тоді ж "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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Свій 52-й день народження Лопес відсвяткувала разом з Аффлеком, офіційно підтвердивши їхній роман.

Навіщо Джей Ло застрахувалася від зрад – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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