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Джоан Роулінг підтримала Україну на Євробаченні-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 00:04
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Твориця саги про Гаррі Поттера підтримала представників України Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022"
Джоан Роулінг підтримала Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
Джоан Роулінг підтримала Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото: Getty Images

Всесвітньо відома письменниця Джоан Роулінг відреагувала на провокаційний виступ Kalush Orchestra у гранд-фіналі "Євробачення-2022".

У своєму акаунті в Twitter Джоан Роулінг додала пост на підтримку України та дала зрозуміти, що вже визначилася з переможцем і це, звісно, Kalush Orchestra!

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А хто ж буде другим? – Зада риторичне питання письменниця.

Скріншот – Twitter

Нагадаємо, що автор "Гаррі Поттера" одна з перших світових знаменитостей, хто підтримав Україну та виступив проти російської агресії. Британська письменниця наважилася назвати лідера рашистів Путіна вбивцею.

У той же час користувачі соціальних мереж та українські знаменитості відреагували на висловлювання Kalush Orchestra у прямому ефірі пісенного конкурсу із закликів звернути увагу всього світу на війну в Україні. Хоча до початку конкурсу гурт попереджали обійтися без політичних висловлювань.

Як ми писали раніше, за кілька годин до початку конкурсу букмекери пророкували Україні рекордну ймовірність перемоги у пісенному конкурсі "Євробачення-2022". А поки що сайт "Сегодня" докладно описує все, що відбувається на фіналі "Євробачення-2022" в онлайн-трансляції.

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