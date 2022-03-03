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Екскохана Тіматі назвала себе миротворцем і закликала припинити "геноцид росіян" в Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 10:16
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Російська модель Альона Шишкова вирішила висловитись про війну в Україну, які розпочав Путін. Однак, ймовірно, з ситуацією вона зовсім не розбирається....
Альона Шишкова прокоментувала війну РФ проти України.
Альона Шишкова прокоментувала війну РФ проти України. / Фото: Instagram

Восьмий день наші захисники обороняють Україну від російських окупантів. Восьмий день зірки з усього світу закликають Путіна зупинити війну. Зокрема, підтримали українців Джим Керрі, Арнольд Шварценеггер, Мадонна та інші.

Тим часом у російських знаменитостей думки щодо вторгнення Путіна в Україну значно різняться. Якщо Андрій Макаревич визнає, РФ – головний винуватець кровопролиття. То 29-річна екскохана репера Тіматі називає війну "воєнною операцією".

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Я не хотіла висловлюватися під час "воєнної операції". Вважаю, це не політкоректно. Але мене зараз за одне тільки мовчання закидають таким негативом, це можна порівняти зі справжнім геноцидом. Але зрозумійте ви мене, у Маріуполі в заручниках у "націоналістичних батальйонів" зараз мої родичі. Просто російські громадяни України, які люблять місто, в яке приїхали жити і працювати, коли ще світ не ділився на "ваших" та "наших". В мене серце болить!, – написала модель в Instagram.

Шишкова назвала себе "миротворцем" і заявила, що підтримує Росію (тобто Путіна, – Ред.).

Ви знаєте, що я завжди була миротворцем. Я їм і залишусь. Я підтримую позицію моєї Росії. Я хочу побачити рідних живими. Ну і, звичайно, я вірю, що ми житимемо у світі, – додала Альона.

29-річна Альона Шишкова родом з Тюмені (Росія). Вона була моделлю для гламурних фотосесій у російському чоловічому журналі Maxim. У 2012 році їй вдалося стати володаркою звання другої віце-міс Росії. З 2012-го вона перебувала у стосунках з Тіматі. У 2014 році у них народилась донька Аліса. Згодом пара розлучилася, проте репер продовжує брати участь у вихованні доньки.

Нагадаємо, на шостий день війни Ані Лорак нарешті відкрито заявила, що її рідні під обстрілами. Також Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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