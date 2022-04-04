Крістіна Орбакайте передумала давати концерти в Ізраїлі та виступає у Санкт-Петербурзі

Варто тільки в Мережі з'явиться інформація про те, що Алла Пугачова та Максим Галкін переїхали на ПМЖ до Ізраїлю , тут же з'явилися чутки і про переїзд Крістіни Орбакайте. Більше того, співачка планувала тур країною зі своїми концертами.
Проте схоже, що щось пішло не так. У своєму Telegram-каналі Орбакайте оголосила, що скасовує виступи, заплановані на травень
Жодних подробиць про відміну чи перенесення шоу виконавиця фанатам поки не повідомила.
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Поки шанувальники чекають від Орбакайте пояснень щодо ізраїльського туру, співачка дала концерт у Санкт-Петербурзі. У соцмережах виконавиця поділилася відео з концерту, що відбувся 3 квітня.
В цей же час мати Орбакайте Алла Пугачова та Максим Галкін займаються оформленням громадянства і мають намір віддати молодших дітей, Гаррі та Лізу, в одну із ізраїльських шкіл.
До речі, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.
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