Легендарний італійський Dj Benny Benassi запалював на сцені Євробачення-2022

Автор найпопулярнішого синглу всі часів Satisfaction з'явився на пісенному конкурсі разом з іншими артистами – Dardust та Sophie & The Giants. Показуємо їхній виступ

Dj Benny Benassi разом з Dardust та Sophie & The Giants виступили на "Євробаченні"

10 травня в італійському місті Турин з розмахом стартувало "Євробачення-2022". Перший півфінал змаганнь виявився яскравим та дивовижним, попереду – другий півфінал та сам грандфінал. До речі, ми вже розповідали, хто став першим фіналістом.

Окрім учасників, глядачі також могли насолодитись виступами зіркових гостей. Серед них був співак Diodato, який мав представляти Італію замість Maneskin у 2020 році. Також на сцені "Євробачення-2022" запалював сам Benny Benassi – діджей, який вміє підкорювати серця слухачів.

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Benny Benassi разом з італійським співаком Dardust та британським гуртом Sophie & The Giants змусили усіх танцювати!

Завдяки диригенту Сільвії Катасте їхній виступ став подорожжю до найвідоміших хітів італійської танцювальної музики, які точно знають у всьому світі. Їхня робота називалась "Танець краси".

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Коротко про артистів

Benny Benassi є одним з найважливіших італійських ді-джеїв, відомих у всьому світі. Його найбільший хіт датується 2012 роком і називається Satisfaction. Крім того, він отримав багато премій Греммі.

Він брав участь у різних топових музичних фестивалях, таких як Coachella, Tomorrowland та Ultra Music Festival. Також діджей працював разом із Мадонною та Джоном Леджендом.

Dardust – сольний співак. Він виступав на закритті Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні, а також на МАТЧІ всіх зірок НБА.

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Sophie and The Giants – дуже улюблений і відомий британський гурт в Італії. Колектив вже співпрацювал з Дардастом та Бенні Бенассі над треком Golden Nights.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022 – докладніше у нашому матеріалі.