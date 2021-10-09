Мадонна в шоу Джиммі Феллона залізла на стіл і показала спідню білизну (відео)

Співачка збентежила ведучого, який не знав куди себе подіти і навіть намагався прикрити п'яту точку гості своїм піджаком

Мадонна показала спідню білизну в шоу The Tonight Show / Фото: YouTube

63-річна Мадонна знає, як звести з розуму аудиторію. Ну або хоча б Джиммі Феллона. Співачка, яка нещодавно нагадала про існування її світлини з оголеними грудьми, стала гостею The Tonight Show, де розповідала про свій фільм і альбом Madame X.

У якийсь момент зірка заявила, що має намір "потрапити в неприємність", після чого вляглася на стіл ведучого, а той зняв з себе піджак, щоб прикрити Мадонну, адже та була в дуже короткій сукні.

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Виконавиця встала, розвернулася спиною до глядачів і продемонструвала свою спідню білизну, задерши спідницю. Бідолашний Джиммі, ледь не посивів.

Дивіться, як це було:

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В інтерв'ю Мадонна зробила кілька несподіваних заяв. Виявляється, їй пропонували зіграти Жінку-кішку у фільмі "Бетмен повертається", а ще співачка відмовилася від ролі в "Матриці".

Це один з кращих коли-небудь знятих фільмів. Крихітна частина мене шкодує тільки про цей момент у житті, – зізналася Мадонна.

До речі, деякі шанувальники Мадонни вважають, що вона має різний вигляд на фото в Instagram і на знімках професійних фотографів і папараці.

Ми вирішили порівняти кадри – і дійсно, неозброєним оком видно, що артистка активно користується фільтрами і обробляє світлини перед публікацією. Хоча в студії The Tonight Show 63-річна зірка мала цілком відмінний вид.

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