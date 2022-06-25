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Ноги як у дівчинки: Максим Галкін показав схудлу Аллу Пугачову в коротких шортах (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 червня, 07:22
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Алла Борисівна у свої 73 роки виглядає приголомшливо! Показуємо рідкісну світлину Примадонни.....такою ви її ще не бачили!
Максим Галкін порадував фанатів новим фото Алли Пугачової
Максим Галкін порадував фанатів новим фото Алли Пугачової

Днями у росЗМІ з'явилась інформація, буцімто Алла Пугачова придбала собі місце на "популярному" цвинтарі в Ізраїлі та вже планує свої похорони. Але сама Примадонна дала зрозуміти, що пропагандисти несуть дурницю. У свої роки зірка почувається бадьоро та жваво. Тож думати про трагічний момент ще дуже зарано.

Нещодавно Максим Галкін опублікував в Instagram рідкісний кадр зі своєю дружиною.

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На знімку Примадонна постала у білому костюмі, що складається з міні-шортів, майки та сорочки. Співачка виглядає на всі 25:)

Ліза сфотографувала маму вдома в Ізраїлі
Ліза сфотографувала маму вдома в Ізраїлі

До речі, не можна не помітити того, що Пугачова змінили імідж – вона вкоротила довжину і висвітлила волосся.

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Як зазначив гуморист, фото зробила їхня донька Ліза.

Примадонну одразу засипали компліментами. Прихильники зазначили, який молодий вигляд їхня кумирка має:

  • Алла на висоті, як завжди. Яка світла!
  • Алла Борисівна чудово виглядає.
  • Очей не відірвати. Яка гарна у вас дівчинка.
  • Алла Борисівна пройшла детоксикацію від російського повітря! Ще шикарніше виглядати стала.
Скріншот Instagram

Коротко про переїзд Пугачової та Галкіна

Зіркове подружжя виїхало з РФ одразу після початку повномасштабної війни в Україні, яку шоумен відкрито засудив. За антивоєнну позицію та допомогу українцям в країні-агресорці Галкіну влаштували цілий бойкот. Саму ж Примадонну не чіпали на путінській Росії допоки вона не стала публічно заступатись за свого чоловіка.

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Зараз Галкін активно дає концерти у ізраїльських містах, на яких не забуває висміювати пропагандистів, зокрема Скабєєву та Соловйова. Тим часом Алла Борисівна, як подейкують, вирішила продавати боєприпаси.

Раніше співачка казала, що ближче до осені планує повернутись на батьківщину. Але хто зна, наскільки це правда.

До речі, нещодавно Максим Галкін святкував день народження. В честь свята іменниник показав рідкісний сімейний кадр з застілля.

Нагадаємо в квітні пропагандистка Симоньян наїхала на Максима Галкіна після його слів про злочини Росії. Також вона заявила, що зіркове подружжя живе за контрактом і гуморист нетрадиційної орієнтації. Після цих слів сама Маргарита піддалась хейту та критики з боку друзів пари. Зокрема, Ігор Ніколаєв став на захист шоумена та співачки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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