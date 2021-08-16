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МакSим опублікувала перші фото після коми і виписки з лікарні

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 серпня, 19:27
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Артистка протягом місяця була в медикаментозній комі. Зараз Марина Абросимова (справжнє ім'я співачки) вже знаходиться в свідомості і публікує перші пости в соцмережах
МакSим перевели з реанімації у звичайну палату
МакSим перевели з реанімації у звичайну палату / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка розмістила фото, на якому видно її ноги і великий букет квітів. Друзі, колеги і шанувальники надсилають МакSим букети квітів на знак підтримки. На один з кадрів потрапили ноги співачки. Судячи з фото, артистка сильно схудла, перебуваючи в лікарні майже два місяці. Нещодавно вона виписалася, а тепер готується до реабілітації в одному з центрів Підмосков'я.

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Поки що артистка перебуває вдома і в соцмережах дякує всім своїм рідним, близьким і шанувальникам за моральну підтримку в цей непростий період.

МакSим йде на поправку і публікує перші фото з лікарні після коми
МакSим йде на поправку і публікує перші фото з лікарні після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

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На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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