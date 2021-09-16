МакSим після коми показала нові фото зі старшою донькою на прогулянці

Нещодавно артистка вперше дала велике інтерв'ю Ксенії Собчак. Співачка розповіла, що у неї було дві зупинки серця, поки вона була в комі. Тепер МакSим поступово відновлює сили

МакSим показала рідкісні фото зі своєю дочкою / Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим є велика підтримка в особі її дітей, команди і коханого, ім'я якого артистка не афішує. Шанувальники також підтримують співачку теплими побажаннями в соцмережах.

Нині МакSим перебуває вдома на реабілітації. Попереду ще кілька місяців вправ і процедур, які допоможуть артистці повернутися у форму.

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На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала два нові фото, на яких вона позує зі старшою дочкою – Олександрою та їхнім домашнім вихованцем.

МакSим з донькою Олександрою / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим народила старшу дочку в 2009 році. Батьком дівчинки є перший чоловік співачки, звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався.

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МакSим вийшла на прогулянку з донькою Олександрою / Фото: instagram.com/maksimartist

Що сталося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, однак було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомляли, що у виконавиці важка пневмонія і уражені 40% легень. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і під'єднали до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легень.

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