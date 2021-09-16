МакSим після коми показала нові фото зі старшою донькою на прогулянці

У МакSим є велика підтримка в особі її дітей, команди і коханого, ім'я якого артистка не афішує. Шанувальники також підтримують співачку теплими побажаннями в соцмережах.
Нині МакSим перебуває вдома на реабілітації. Попереду ще кілька місяців вправ і процедур, які допоможуть артистці повернутися у форму.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала два нові фото, на яких вона позує зі старшою дочкою – Олександрою та їхнім домашнім вихованцем.
МакSим народила старшу дочку в 2009 році. Батьком дівчинки є перший чоловік співачки, звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався.
Що сталося з МакSим
МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, однак було прийнято рішення не скасовувати виступ.
Повідомляли, що у виконавиці важка пневмонія і уражені 40% легень. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і під'єднали до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легень.
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