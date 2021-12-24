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Міс Світу 2021 прогоріли на гроші! Скільки організатори втратили через скасування конкурсу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 16:24
В закладинки
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Фінал конкурсу краси мав відбутись 16 грудня, але за шість годин до старту його скасували, що принесло організаторам збитків на кругленьку суму
Конкурс "Міс світу-2021" зазнав мільйонних збитків після скасування заходу.
Конкурс "Міс світу-2021" зазнав мільйонних збитків після скасування заходу. / Фото: instagram.com/missworld

В останній момент фінальний етап міжнародного б'юті-конкурсу "Міс світу-2021" в Пуерто-Ріко скасували. І все через спалах коронавірусу серед конкурсанток.

Відомо, що декілька претенденток на корону отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Тож організатори не стали нехтувати безпекою дівчат та глядачів і вирішили перенести конкурс на березень 2022 року.

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/ Фото: facebook.com/missukraineofficial

Інсайдери стверджують, що такі несподівані зміни "Міс світу-2021" спричинили величезні збитки для організаторів – вони прогоріли на кілька мільйонів доларів, повідомляє Page Six.

Вони втратили мільйони через витрати на проведення конкурсу. Ми чули, що вартість створення та проведення заходу становить близько п'яти мільйонів доларів, – розповів інсайдер.

Довгоочікуваний конкурс краси мав пройти в Пуерто-Ріко в ніч із 16 на 17 грудня, але його скасували за лічені години до початку. Відомо, що у 29 конкурсанток та 15 працівник виявлено коронавірус. Через це оргкомітет змушений був відмовитися від проведення церемонії.

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Як повідомляли на офіційному сайті Miss world, за порадою медиків, всі контактні особи негайно відправлені на карантин. Самопочуття конкурсанток контролюватимуть лікарі, щоб уникнути повторних заражень.

Конкурс "Міс Світу-2021" скасували через коронавірус
Конкурс "Міс Світу-2021" скасували через коронавірус / Фото: facebook.com/missukraineofficial

До речі, ЗМІ повідомляють про ще одну нібито причину перенесення "Міс світу-2021" - проблеми зі світлом. Так, у день проведення заходу в готелі, де перебували учасниці, часто вибивало світло. Вже тоді планували відкласти конкурс на кілька годин, бо ж красуням не встигали зробити зачіски та мейки.

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Нагадаємо, Україну на міжнародному конкурсі представляє Олександра Яремчук, яка стала "Міс Україна-2021". Шлях української красуні до Пуерто-Ріко був непростим.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс Світу" у Пуерто-Ріко
"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс Світу" у Пуерто-Ріко / Фото: пресслужба

Участь Саші у конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи, необхідної тому, що острівна держава є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Але, на щастя, проблему вдалося вирішити, і дівчина вирушила до Пуерто-Ріко.

Раніше в Ізраїлі обрали "Міс Всесвіт-2021". Читайте, що відомо про переможницю конкурсу Харнааз Сандху з Індії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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