Міс Світу 2021 прогоріли на гроші! Скільки організатори втратили через скасування конкурсу

Фінал конкурсу краси мав відбутись 16 грудня, але за шість годин до старту його скасували, що принесло організаторам збитків на кругленьку суму

Конкурс "Міс світу-2021" зазнав мільйонних збитків після скасування заходу. / Фото: instagram.com/missworld

В останній момент фінальний етап міжнародного б'юті-конкурсу "Міс світу-2021" в Пуерто-Ріко скасували. І все через спалах коронавірусу серед конкурсанток.

Відомо, що декілька претенденток на корону отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Тож організатори не стали нехтувати безпекою дівчат та глядачів і вирішили перенести конкурс на березень 2022 року.

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/ Фото: facebook.com/missukraineofficial

Інсайдери стверджують, що такі несподівані зміни "Міс світу-2021" спричинили величезні збитки для організаторів – вони прогоріли на кілька мільйонів доларів, повідомляє Page Six.

Вони втратили мільйони через витрати на проведення конкурсу. Ми чули, що вартість створення та проведення заходу становить близько п'яти мільйонів доларів, – розповів інсайдер.

Довгоочікуваний конкурс краси мав пройти в Пуерто-Ріко в ніч із 16 на 17 грудня, але його скасували за лічені години до початку. Відомо, що у 29 конкурсанток та 15 працівник виявлено коронавірус. Через це оргкомітет змушений був відмовитися від проведення церемонії.

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Як повідомляли на офіційному сайті Miss world, за порадою медиків, всі контактні особи негайно відправлені на карантин. Самопочуття конкурсанток контролюватимуть лікарі, щоб уникнути повторних заражень.

Конкурс "Міс Світу-2021" скасували через коронавірус / Фото: facebook.com/missukraineofficial

До речі, ЗМІ повідомляють про ще одну нібито причину перенесення "Міс світу-2021" - проблеми зі світлом . Так, у день проведення заходу в готелі, де перебували учасниці, часто вибивало світло. Вже тоді планували відкласти конкурс на кілька годин, бо ж красуням не встигали зробити зачіски та мейки.

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Нагадаємо, Україну на міжнародному конкурсі представляє Олександра Яремчук, яка стала "Міс Україна-2021". Шлях української красуні до Пуерто-Ріко був непростим.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс Світу" у Пуерто-Ріко / Фото: пресслужба

Участь Саші у конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи, необхідної тому, що острівна держава є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Але, на щастя, проблему вдалося вирішити, і дівчина вирушила до Пуерто-Ріко.

Раніше в Ізраїлі обрали "Міс Всесвіт-2021". Читайте, що відомо про переможницю конкурсу Харнааз Сандху з Індії.