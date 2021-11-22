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На місці опіків почалося зараження: що відомо про стан Марини Хлєбнікової

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 16:37
В закладинки
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Російська співачка постраждала внаслідок пожежі, що виникла в її квартирі. Марину Хлєбнікову відвезли до лікарні у тяжкому стані
Нові подробиці про стан здоров'я Марини Хлєбнікової
Нові подробиці про стан здоров'я Марини Хлєбнікової / Фото: Instagram

Зірка 90-х знаходиться у реанімації . За інформацією Telegram-каналу Mash, Марину Хлєбнікову відключили від ШВЛ, але вона, як і раніше у медикаментозній комі. Лікарі розцінюють стан співачки як стабільно тяжкий.

Зазначається, що на місці опіків почало розвиватися зараження, через це температура у співачки піднялася майже до 39 градусів. Марину годують через зонд.

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Марина Хлєбнікова все ще перебуває у тяжкому стані
Марина Хлєбнікова все ще перебуває у тяжкому стані / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Також як пише kp.ru, від вогню під час пожежі сильно постраждали повіки співачки.

Жодних серйозних операцій артистці не проводили. Відомо, що в неї сильні опіки повік і, прийшовши до тями, вона, мабуть, зіткнеться з труднощами — їй боляче буде дивитися. Також у Хлєбнікової сильно вражені дихальні шляхи, – розповіли лікарі.

Раніше повідомлялося, що у співачки сильно постраждало обличчя. Але зараз говорити про майбутні пластичні операції або пересадку шкіри рано.

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Що трапилося з Мариною Хлєбніковою

За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із цигаркою у своїй кімнаті , що призвело до спалаху. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників. Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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