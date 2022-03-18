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Наше серце розбите. Том Хіддлстон одружується з зіркою Marvel Заві Ештон

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18 березня, 10:40
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Про роман зірки фільму "Локі" та Заві Ештон стало відомо ще два роки тому. Парочка всіляко намагалась приховути стосунки від публіки
Том Хіддлстон і Заві Ештон спровокували чутки про заручини.
Том Хіддлстон і Заві Ештон спровокували чутки про заручини. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Днями Том Хіддлстон та Заві Ештон з'явилася на церемонії вручення нагород BAFTA. І саме на цьом заході актори спровокували чутки про свої заручини, повідомляє "People".

Секрет закоханих розкрило випадкове селфі, яке акторка Ей Джей Ододу зробила з колегами на церемонії та опублікувала в Instagram. На безіменному пальці Заві пильні шанувальники одразу помітили обручку у вінтажному стилі з великим каменем.

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Проте сама парочка поки не квапиться коментувати чутки про їхнє майбутнє весілля.

Скрішот Instagram

Зазначимо, що на премії акторка намагалась приховувати руку, як свого часу Ріанна "ховала" свій вагітний животик від папараці.

Окрім того, у Мережі з'явилися плітки про те, що Ештон чекає на дитину і приховує своє становище за допомогою об'ємної сукні. Однак це лише припущення.

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Актори на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Коротко про роман акторів

Том Хіддлстон та Заві Ештон познайомилася ще у 2019 році під час роботи у бродвейській виставі "Зрада". Цікаво, що вони грали ролі чоловіка та дружини. Одразу по закінченню роботи над виставою поширились чутки про їхній романтичний зв'язок.

Том Хіддлстон та Заві Ештон
Том Хіддлстон та Заві Ештон / Фото: Getty Images

Через рік близьке до пари джерело розповіло ЗМІ, що Том та Заві разом провели карантин. Офіційно їхній роман підтвердився лише восени 2021 року. Тоді парочку застали за поцілунком, а незабаром після цього вони разом вийшли у світ.

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Раніше Хіддлстон зізнавався, що вважає за краще тримати особисте життя в таємниці після того, як журналісти дуже бурхливо обговорювали його роман зі співачкою Тейлор Свіфт, з якою він зустрічався кілька місяців.

Нагадаємо, восени зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер освідчився коханій дівчині. До речі, недавно журналісти розсекретили нову пасію Ілона Маска.

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