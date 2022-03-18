Наше серце розбите. Том Хіддлстон одружується з зіркою Marvel Заві Ештон

Днями Том Хіддлстон та Заві Ештон з'явилася на церемонії вручення нагород BAFTA. І саме на цьом заході актори спровокували чутки про свої заручини, повідомляє "People".
Секрет закоханих розкрило випадкове селфі, яке акторка Ей Джей Ододу зробила з колегами на церемонії та опублікувала в Instagram. На безіменному пальці Заві пильні шанувальники одразу помітили обручку у вінтажному стилі з великим каменем.
Проте сама парочка поки не квапиться коментувати чутки про їхнє майбутнє весілля.
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Зазначимо, що на премії акторка намагалась приховувати руку, як свого часу Ріанна "ховала" свій вагітний животик від папараці.
Окрім того, у Мережі з'явилися плітки про те, що Ештон чекає на дитину і приховує своє становище за допомогою об'ємної сукні. Однак це лише припущення.
Коротко про роман акторів
Том Хіддлстон та Заві Ештон познайомилася ще у 2019 році під час роботи у бродвейській виставі "Зрада". Цікаво, що вони грали ролі чоловіка та дружини. Одразу по закінченню роботи над виставою поширились чутки про їхній романтичний зв'язок.
Через рік близьке до пари джерело розповіло ЗМІ, що Том та Заві разом провели карантин. Офіційно їхній роман підтвердився лише восени 2021 року. Тоді парочку застали за поцілунком, а незабаром після цього вони разом вийшли у світ.
Раніше Хіддлстон зізнавався, що вважає за краще тримати особисте життя в таємниці після того, як журналісти дуже бурхливо обговорювали його роман зі співачкою Тейлор Свіфт, з якою він зустрічався кілька місяців.
Нагадаємо, восени зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер освідчився коханій дівчині. До речі, недавно журналісти розсекретили нову пасію Ілона Маска.