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Наташу Корольову не впізнали на новому відео: Що з обличчям?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 13:56
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Популярна співачка Наташа Корольова продовжує у себе в Instagram ділитися відео з відпочинку в Туреччині
Наташа Корольова показала відео без фотошопу
Наташа Корольова показала відео без фотошопу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Але без негативних коментарів не обходиться. Наташа Корольова ігнорує весь хейт в Мережі і насолоджується відпочинком з чоловіком і друзями.

У себе в Instagram співачка розповіла, що дуже задоволена обраним готелем. Правда, знайшла артистка і недоліки відпочинку "все включено". За словами Наташі Корольової, такий відпочинок негативно може позначитися на фігурі.

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Поки в коментарях одні захоплювалися позитивом співачки і бажали гарного відпочинку, інші знову критикували Наташу Корольову. У Мережі стали писати, що співачку на відео не впізнати.

  • "Таке обличчя набрякле"
  • "Кошмар, що з обличчям?"
  • "Хвостики навіщо ... щоб здаватися молодше"
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До слова, у Мережі часто артистку критикують співачку за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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