Наташу Корольову не впізнали на новому відео: Що з обличчям?

Популярна співачка Наташа Корольова продовжує у себе в Instagram ділитися відео з відпочинку в Туреччині

Наташа Корольова показала відео без фотошопу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Але без негативних коментарів не обходиться. Наташа Корольова ігнорує весь хейт в Мережі і насолоджується відпочинком з чоловіком і друзями.

У себе в Instagram співачка розповіла, що дуже задоволена обраним готелем. Правда, знайшла артистка і недоліки відпочинку "все включено". За словами Наташі Корольової, такий відпочинок негативно може позначитися на фігурі.

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Поки в коментарях одні захоплювалися позитивом співачки і бажали гарного відпочинку, інші знову критикували Наташу Корольову. У Мережі стали писати, що співачку на відео не впізнати.

"Таке обличчя набрякле"

"Кошмар, що з обличчям?"

"Хвостики навіщо ... щоб здаватися молодше"

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До слова, у Мережі часто артистку критикують співачку за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

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