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Не лише стриптиз: чоловік Наташі Корольової знайшов ще один спосіб заробітку (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 14:01
В закладинки
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У Мережі неодноразово обговорював художній талант Тарзана. Тепер же чоловік Наташі Корольової вирішив заробляти, продаючи свої роботи
Чоловік Наташі Корольової вирішив продавати свої картини
Чоловік Наташі Корольової вирішив продавати свої картини / Фото: instagram.com/koroleva__star

У себе в соцмережах чоловік популярної співачки ділиться картинами, які написав . В Мережі роботи Тарзана неодноразово ставали приводом для обговорень.

Хтось був у захваті від портретів, написаних чоловіком Наташі Корольової. Інші вважали, що це просто картини за номерами і не вірили в художні здібності Тарзана. До слова, чоловік співачки ніколи в соцмережах нічого не коментував, а просто продовжував публікувати роботи.

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Портрет Наташі Корольової, який написав Тарзан
Портрет Наташі Корольової, який написав Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написав портрет сина
Тарзан написав портрет сина / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написав портрет мами Наташі Корольової
Тарзан написав портрет мами Наташі Корольової / Фото: instagram.com/tarzan___official

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Тепер в інтерв'ю для П'ятого каналу Тарзан зізнався, що він готовий виставляти картини на продаж Заробляти на своєму хобі вирішив після того, як один із шанувальників висловив бажання придбати портрет Наташі Корольової за мільйон рублів. Але чоловік співачки заявив, що саме цей портрет не продається.

Портрет Наташі Корольової, який хотів купити шанувальник
Портрет Наташі Корольової, який хотів купити шанувальник / Фото: instagram.com/tarzan___official

Однак іншу роботу із зображенням співачки Тарзан готовий продати: початкова ціна – п'ять мільйонів рублів (приблизно 1,8 мільйона гривень).

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Він зізнався, що малювати він любив завжди .Колись чоловік Наташі Корольової відвідував художню школу, але коли він підріс, у нього з'явилися інші інтереси.

Пішла гітара. Якісь перші, там, побачення, якісь гулянки, чесно кажучи, мені стало шкода часу на художку. І я покинув її, – зізнався Тарзан.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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